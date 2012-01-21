به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده که تیمش روز گذشته دومین باخت پیاپی را در شیراز تجربه کرد در این خصوص اظهار داشت: وقتی دارایی ما زیاد است باید آن را به سایر تیم‌ها انفاق کنیم! با اینکه ما خمس و زکات امتیازات‌مان را هم می‌دهیم با این حال هنوز سایر تیم‌ها پایین‌تر از ما هستند. حریفان ما حتی اگر خودشان را بکشند به ما نمی‌رسند!

مدیرعامل باشگاه استقلال در ادامه و با تغییر موضع خود خاطرنشان کرد: البته امکان دارد در هفته‌های آینده تیم ما تا رده دوم و حتی سوم جدول پایین برود و این موضوع در برنامه ما دیده شده است!

وی در پاسخ به این سئوال که "یعنی برای پایین رفتن تیم در جدول برنامه دارید؟"، تصریح کرد: منظورم از برنامه این نبود. ما حرفه‌ای هستیم و احتمال می‌دهیم تیم ما به خاطر مصدومیت بازیکنان و مشکلاتی که در آینده ممکن است گریبانگیرش شود صدرنشینی را از دست بدهد و یکی دو پله پایین بیاید.

مدیرعامل باشگاه استقلال با اشاره به نزدیک شدن تراکتورسازی به استقلال در جدول یادآور شد: همین تیم تراکتورسازی در این فصل حتی تا رده هشتم جدول هم پایین رفت و همه از قهرمانی آن ناامید شدند ولی در این تیم یک مربی خوب به نام قلعه نویی بود که با حمایت و فرصت کافی که در اختیارش قرار داده شد شرایط تیم را مساعد کرد. به همین خاطر نمی‌توانیم با دو باخت مربی خود را تحت فشار قرار بدهیم.

فتح الله زاده که با برنامه ورزش و مردم گفتگو می‌کرد، در خصوص بازی با فجرسپاسی شیراز گفت: چون بازیکنان ما تکنیکی هستند در زمین ناهموار حافظیه دچار مشکل شدند. حتی ساموتل که یک بازیکن تکنیکی است نتوانست در این زمین کاری انجام دهد، البته من نمی‌خواهم بهانه بیاورم و چیزی از توانایی‌های تیم فجر کم کنم.

وی با انتقاد از افرادی که استقلال را کهکشانی می‌نامند، افزود: نمی‌دانم چرا عده‌ای دوست دارند تیم ما را کهکشانی بدانند. ما بازیکنان خوب و بزرگی داریم اما کهکشانی نیستیم. ما در این چند مسابقه آندرانیک تیموریان و میلاد میداوودی را به خاطر مصدومیت نداشتیم. هفته گذشته هم هفت بازیکن اصلی ما مصدوم بودند.

مدیرعامل باشگاه استقلال درباره نبود فرهاد مجیدی و تاثیر آن در نتایج استقلال تاکید کرد: قطعا نبود او در نتایج ما نقش دارد اما خودش اصرار داشت که از استقلال جدا شود و برای همین نمی‌توانستیم جلوی او را بگیریم.

فتح الله زاده در پاسخ به این سئوال که "چرا یک تیم تا این اندازه به یک بازیکن وابسته است که نبودش اینچنین تاثیر می‌گذارد؟"، تصریح کرد: همه ما می‌دانیم که مجیدی بازیکن خوب و توانمندی است اما او در چند بازی که برای تیم الغرافه قطر انجام داده هیچ گلی نزده است. پس ما الان باید بگوییم مجیدی بازیکن خوبی نیست؟ توانایی مجیدی بر هیچ کس پوشیده نیست اما او به زمان بیشتری نیاز دارد. همانطور که بازیکنان جدید ما در استقلال به فرصتی نیاز دارند تا با سایرین هماهنگ شوند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره انتخاب جواد زرینچه به عنوان مشاور مدیرعامل باشگاه استقلال گفت: زرینچه فقط مشاور من است نه بالای سر پرویز مظلومی.او کار کادر فنی را می‌بیند و به من گزارش می‌دهد. چون من هیچ وقت در کار کادر فنی دخالت نمی‌کنم از این لحاظ حرف‌های فنی آنها را در جلسه گوش می‌دهم و زرینچه به من اطلاع می‌دهد که تحلیل مربیان درست است یا نه.

فتح الله زاده در پایان درباره احتمال جدایی مظلومی در انتهای فصل از استقلال تاکید کرد: مظلومی یک جام به ما بدهکار است. او این جام را بدهد و بعد برود.