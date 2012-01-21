دمای هوای کرمانشاه به 11 درجه زیر صفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی میلادی گفت: میانگین ریزش های جوی استان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون به حدود 160میلیمتر رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 23 درصد افزایش داشته، اما نسبت به دوره بلندمدت استان 19 درصد کاهش داشته است.

سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه افزود: طی این مدت بیشترین بارش به میزان 198 میلیمتر از شهرستانهای اسلام آبادغرب و سنقر و کمترین بارش به میزان 53 میلیمتر از شهر سومار گزارش شده است.

میلادی با اشاره به نفوذ سامانه ناپایدار اخیر به جو استان، گفت: با ورود این سامانه طی روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد بارش برف در تمامی نقاط استان بودیم که بیشترین ارتفاع برف در کیونان از توابع سنقر به میزان 17 سانتیمتر گزارش شد.

وی افزود: همچنین ارتفاع برف در هرسین به شش سانتیمتر، حمیل چهار سانتیمتر، سرمست 10 سانتیمتر، اسلام آبادغرب، ماهیدشت و تازه آباد سه سانتیمتر، سنقروکلیایی و کرندغرب پنج سانتیمتر و در شهرهای کرمانشاه، جوانرود، پاوه و هلشی به دو سانتیمتر رسید.

سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه تاکید کرد: در 24 ساعت گذشته سردترین نقطه استان شهر سرمست (گواور) با 18 درجه سانتیگراد زیر صفر بود.

وی دمای هوای کرمانشاه را نیز یازده درجه سانتیگراد زیر صفر اعلام کرد.

میلادی گفت: با عبور سامانه ناپایدار، از امروز تا اواسط روز چهارشنبه شرایط ناپایداری را در سطح استان شاهد خواهیم بود و با نفوذ سامانه دیگری از بعدازظهر چهارشنبه به تدریج افزایش ابر و در روز پنج شنبه احتمال بارش های خفیف و پراکنده پیش بینی می شود.

سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه در پایان افزود: دمای هوا نیز تا پایان هفته با آهنگی کند افزایش می یابد، به طوری که در روزهای آخر هفته حداقل دما به صفر نزدیک تر شده و حداکثر دمای روزانه به حدود 10 درجه سانتیگراد می رسد.

