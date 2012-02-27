تعطیلی موزه هنرهای ملی/ ابهام در مورد شکسته شدن مجسمه نی زن سیاه

به گزارش خبرنگار مهر، موزه هنرهای ملی " مدرسه صنایع قدیمه " در تهران که پیش از موزه ملی ایران در سال ۱۳۱۶ تاسیس شد، مکانی برای فعالیت و رفت و آمد بزرگانی چون استادان مینیاتور، علی درودی، عبدالله باقری، نصرالله یوسفی استادان تذهیب و تشعیر، احمد امامی آباده‌ای استاد منبت و مشبک، محمد حسین صنیع خاتم استاد خاتم سازی، حسین کاشی تراش و معمارزاده استادان سفالگری، حبیب الله طریقی استاد زری بافی، عیسی بهادری استاد کاشی و سرامیک سازی، بهزاد، فرشچیان، تجویدی، صنعتی و... بود.

ساختمان موزه به دلیل قدمت آن و حضور آثار هنرمندان شاخص ایرانی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۶۹ با شماره ۱۷۳۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

سال گذشته درست در همین ایام بود که حسن محسنی سخنگوی وقت سازمان میراث فرهنگی از انتقال اشیاء تاریخی از ساختمان وزارت ارشاد به مجموعه فرهنگی تاریخی ارگ آزادی خبر داد و گفت: این موزه که تاکنون در ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داشته وضعیت به شدت نامناسبی دارد از سوی دیگر چون این موزه در محیط اداری وزارت ارشاد قرار داشت با تعطیلی اداره، موزه هم تعطیل می‌شد به طوری‌که میانگین بازدید روزانه‌اش به 5 تا 6 نفر در روز هم نمی‌رسید.

از سوی دیگر روابط عمومی سابق سازمان میراث فرهنگی در حالی از انتقال این اشیا به مکانی هفت برابر فضای قبلی خبر داده بود که اکنون بعد از یک سال نه تنها آثار موزه هنرهای ملی روزی همان 6 بازدید کننده را ندارد بلکه از سرنوشت مجسمه ها و آثار آن خبری در دست نیست.

بنابراین نه تنها ساختمان خالی قدیمی ترین موزه ایران که روح و فضای آن به عنوان میراث خاطره در اذهان ثبت شده است قابل بازدید نیست بلکه دیگر کسی نمی تواند وارد ارگ آزادی شود. چون این ارگ که قرار بود مامنی برای اشیای موزه های رضا عباسی، موزه هنرهای ملی و نقاشی پشت شیشه باشد به روی بازدیدکنندگان بسته است و آثار این سه موزه را در خود به دلایل نامعلوم پنهان کرده است!

یکی از آثار مهم موزه هنرهای ملی مجسمه نی زن سیاه است که ماجرای مراسم رونمایی از آن بر شهرتش افزوده بود.

در روز رونمایی از این مجسمه علی اصغر حکمت، وزیر وقت فرهنگ و حضار هنگام کنار رفتن پرده رونمایی، دو مجسمه همشکل در برابر خود دیدند. آنها در حیرت بودند که کدام واقعی است تا آنکه نی زن واقعی و زنده که مجسمه از روی آن ساخته شده بود، شروع به نواختن کرد و حضار حیران از این همه شباهت مجسمه و نی زن، استاد مجسمه سازی ایران را مورد تشویق قرار دادند.

اکنون شنیده می شود که مجسمه معروف سیاه نی‌زن (حاج مقبل) موزه هنرهای ملی در اثر این جابه جایی های بین موزه ای، شکسته شده است.

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گزارش از فاطیما کریمی