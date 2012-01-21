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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۴۱

کمالوندی به مهر خبر داد:

مراسم زیارت پیامبر اکرم (ص) در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

مراسم زیارت پیامبر اکرم (ص) در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری مراسم معنوی زیارت پیامبر اکرم اسلام (ص) در این استان خبر داد.

امین کمالوندی به خبرنگار مهر گفت: به مناسبت 28 صفر، رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) مراسم معنوی زیارت حضرت محمد(ص) صبح یکشنبه در شهرستان های مختلف این استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این برنامه در مساجد جامع شهرهای استان برگزار می شود و علاوه بر قرائت دعا، سخنرانان پیرامون شخصیت عظیم شان پیامبر اعظم اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) به ایراد سخنرانی می پردازند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این مراسم با هدف تبیین شخصیت بی نظیر پیامبر اعظم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) و همچنین ایجاد بستر مناسب برای رشد معنوی جامعه و ترویج شعائر اسلامی و مقابله با توطئه های دشمنان اسلام در مورد ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) برگزار می شود.

وی از همه اقشار مردم این استان برای حضور در این مراسم معنوی دعوت به عمل آورد.

کد مطلب 1514708

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