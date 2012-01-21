به گزارش خبرگزاری مهر،در استفتائی که اخیرا از سوی این بنیاد از دفتر مقام معظم رهبری گرفته شده است، خرید و فروش های مجازی در بازی های آنلاین بدون مانع شرعی عنوان شده است.

براساس این گزارش متن استفتاء بنیاد از ملی بازی های رایانه ای در خصوص بازی‌های آنلاین به شرح زیر بوده است:

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و رسانه‌های سرگرم کننده در دنیا، نسل جدیدی از بازی‌های رایانه‌ای که به بازی‌های آنلاین (برخط) معروفند به بازار رقابت آمده‌اند. برخلاف دیگر بازی‌های رایانه‌ای بازی‌های آنلاین رایگان بوده و کاربران در صورت دسترسی به اینترنت می‌توانند از این بازی‌ها استفاده نمایند.

شرکت‌ها و تولیدکنندگان این بازی، برای کسب سود منطقی و متعارف خود بازی‌های آنلاین را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که کاربر برای ارتقاء به مراحل بالاتر، به منابع و مصالح خاصی برای ساخت و ساز ادامه روند بازی نیاز داشته باشد. مثلاً برای ساخت یک شهر یا دهکده مجازی به چوب، فلز و ... و نیز برای خوراک نیروها به آرد و گندم احتیاج دارند تا بتوانند مجازاً قوای خود را استحکام بخشیده و به رده‌های بالای بازی برسند. در ادامه کاربر با پرداخت پول به شرکت‌ها و تولیدکنندگان، طلای مجازی دریافت می‌کنند (خریداری می‌کنند) تا در محیط بازی بتوانند با آن به منابع دسترسی پیدا کنند. نقطه قابل تأمل و سؤال در اینگونه بازی‌ها، بیع و شرائی است که صورت می‌گیرد و اینکه آیا خرید و فروش کالا یا طلای مجازی، در محیط مجازی که اصولاً وجود خارجی ندارد شرعاً مباح است و چگونه حکمی دارد؟

نکته قابل ذکر آن است که تولیدکنندگان در ازای ارائه‌ی بازی آنلاین در فضای اینترنت مبلغی را دریافت نمی‌کنند و سود تولید اینگونه بازی‌ها در ازای خرید و فروش همان طلای مذکور است، لازم به ذکر است این نوع بازی نه تنها در تمام دنیا بلکه در ایران نیز تولید شده و کاربران زیادی دارد.

پاسخ دفتر حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی به این استفتا چنین بیان شده است:

بسمه تعالی

در فرض مرقوم پرداخت وجه بابت آنچه در سوال ذکر شده است مانع ندارد

دفتر حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی

بخش استفتائات