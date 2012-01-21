6 دستگاه اتوبوس فرسوده از خط محمدشهر- کرج خارج شد

بهنام محمدی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: با مساعدت سازمان اتوبوسرانی شهر کرج و حومه و با پیگیری مسئولان شهر محمدشهر این اقدام ضروری صورت گرفت.
وی اظهار داشت: شش دستگاه اتوبوس صفر کیلومتر از نوع آکیا جایگزین این اتوبوسهای فرسوده شد و هم اکنون این اتوبوسهای جدید در خط مذکور تردد میکنند.
محمدی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا روند تعویض اتوبوسهای فرسوده در دیگر خطوط شهر محمدشهر نیز ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: مطمئناً این روند ادامه دارد و اتوبوسهای فرسوده رفته رفته از خطوط مواصلاتی شهر محمدشهر به کرج حذف خواهند شد.
کرج - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان حمل و نقل محمدشهر گفت: به منظور تسهیل در عبور و مرور شهری، تعداد شش دستگاه اتوبوس فرسوده از خط محمدشهر- کرج خارج شد.
بهنام محمدی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: با مساعدت سازمان اتوبوسرانی شهر کرج و حومه و با پیگیری مسئولان شهر محمدشهر این اقدام ضروری صورت گرفت.
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