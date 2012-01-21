6 دستگاه اتوبوس فرسوده از خط محمدشهر- کرج خارج شد

بهنام محمدی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: با مساعدت سازمان اتوبوسرانی شهر کرج و حومه و با پیگیری مسئولان شهر محمدشهر این اقدام ضروری صورت گرفت.



وی اظهار داشت: شش دستگاه اتوبوس صفر کیلومتر از نوع آکیا جایگزین این اتوبوس⁯های فرسوده شد و هم اکنون این اتوبوس⁯های جدید در خط مذکور تردد می⁯کنند.



محمدی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا روند تعویض اتوبوس⁯های فرسوده در دیگر خطوط شهر محمدشهر نیز ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: مطمئناً این روند ادامه دارد و اتوبوس⁯های فرسوده رفته رفته از خطوط مواصلاتی شهر محمدشهر به کرج حذف خواهند شد.

