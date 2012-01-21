عزیز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص زمان و محل برگزاری فینال رقابتهای فوتبال جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق گفت: مطالب و مصاحبه هایی که در خصوص نامناسب بودن وضعیت زمین چمن ورزشگاه حافظیه در برخی از رسانه ها مطرح می شود تاثیری در تصمیم ما در سازمان لیگ مبنی بر تغییر محل برگزاری فینال جام حذفی نخواهد داشت.

وی در همین خصوص افزود: مسئولان دو باشگاه در جلسه مشترکی که با ما در محل سازمان لیگ داشتند در خصوص محل برگزاری بازی فینال به توافق رسیده اند. بنابراین همچنان تغییری در تصمیم ما در خصوص محل بازی فینال جام حذفی ایجاد نشده و این بازی همانطور که اعلام کرده ایم در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان لیگ در خصوص تعیین زمان دقیق فینال جام حذفی تاکید کرد: زمان دقیق فینال جام حذفی در جلسه آتی هیئت رئیسه سازمان لیگ که سه شنبه هفته آینده تشکیل می شود مشخص شده و آن را اعلام خواهیم کرد.