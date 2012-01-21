310 واحد مسکن مهر همزمان با دهه فجر در رودان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حریرنیا صبح شنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان رودان، عنوان کرد: عملیات اجرایی و تامین زیرساختهای 310 واحد مسکن مهر در شهرستان رودان به اتمام رسیده و این واحدها آماده بهره برداری در دهه مبارک فجر هستند.

وی ادامه داد: علاوه بر این واحدها، عملیات اجرایی احداث 300 واحد مسکن مهر دیگر در شهرستان رودان به اتمام رسیده و این واحدها در اولویت تامین زیرساختهای آب، برق، فاضلاب و تلفن قرار دارند.

فرماندار رودان در ادامه این جلسه با اشاره به اهمیت تحقق کلیه اهداف دولت در زمینه مسکن، بیان داشت: تامین زیرساختهای مسکن از اولویتهای طرح مسکن مهر محسوب می شود و تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط باید در این زمینه با اداره کل مسکن و شهرسازی هرمزگان همکاری کنند.