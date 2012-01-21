انتقاد لاریجانی از هجوم سیاستمداران به عرصه مدیریت ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در همایش اخلاق در ورزش که با حضور گسترده فعالان ورزش استان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از آسیبهایی که در ورزش حرفهای وجود دارد و وزارت ورزش و جوانان باید برای آن چارهای بیندیشد، ورود سیاستمداران در حوزه ورزش است و من هیچ وجه عقلایی در آن نمیبینم که باشگاهی کاملا شخصی است ولی افرادی در آن باشگاه مسئولیت میگیرند که سابقه ورزشی ندارند.
وی اضافه کرد: ورزش حرفهای مثل سایر فنون است و باید افراد متخصص وارد این حرفه شوند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی مدیران چند شغله در مجلس اظهار داشت: در آن زمان تعداد زیادی از صاحب منصبان در ورزشهای اسبسواری، تیراندازی و... مسئولیت داشتند. ممکن است این دیدگاه وجود داشته باشد که به خاطر دسترسی این افراد به مسئولان، بودجهها بهتر و بیشتر جذب شود اما این که مملکت داری نیست.
لاریجانی از آنچه که به نظرش چانهزنی برخی افراد برای جذب اعتبارات بیشتر است انتقاد کرد و افزود: این مسئله باعث تضعیف علائق جوانانی میشود که دوست دارند در امور ورزشی پیشرفت کنند.
هجوم سیاستمداران در عرصه ورزش درست نیست
وی با بیان اینکه در رشتههای ورزشی نباید از افراد سیاسی استفاده شود، بیان داشت: کارهای ورزشی باید در اختیار افراد متخصص باشد که ابعاد آن را بشناسند و سیاستمداران باید کمک کنند، نه اینکه صندلی آنها را بگیرند تا کم کم مسائل ورزشی را یاد بگیرند.
نماینده مردم قم در مجلس اضافه کرد: اینکه برخی افرادی که در امور ورزش صاحبنظر نیستند و سبقه سیاسی دارند و یا زمانی در سیاست ورود داشتند به این عرصه هجوم میآورند درست نیست.
لاریجانی گفت: وزارت ورزش و جوانان باید چارچوبی برای ورزش حرفهای ایجاد کند که ورزش حرفهای از این آسیبها نجات یابد.
ورزش در زندگی امر حاشیهای نیست
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مسئله ورزش در زندگی انسان امر فردی و حاشیهای نیست، اظهار داشت: اگر ورزش در زندگی انسان جایگاه خوبی پیدا کرد و در اجتماع و اداره حکومت هم مسئله ورزش به امری فردی تبدیل نشد، این جامعه میتواند گامهای بزرگتری بردارد.
نماینده مردم قم در مجلس گفت: جامعهای که بانشاط و شاداب باشد میتواند کارهای بزرگی انجام دهد، از این رو ورزش باید به عنوان متن زندگی فردی و اجتماعی در نظر گرفته شود.
لاریجانی با اشاره به اینکه ورزش در زندگی فردی و اجتماعی ما در متن نیست، تاکید کرد: گاهی اوقات به مسئله ورزش کم توجهی میشود و از نظر دولتی هم آنقدر که باید کار ورزش مرکزیت داشته باشد نیست و حاشیه نشین شده است.
وی ادامه داد: در برنامه پنجم برای ورزش حساب ویژهای باز میکنیم و گاهی از بودجه دستگاهها درصدی برای ورزش اختصاص یافته و یا کارخانههایی که در بخش ورزش سرمایهگذاری کنند مشمول معافیت مالیاتی میشوند اما حرکت پرقدرتی در این زمینه به وجود نیامده است.
اتفاقات تلخ و شیرین در ورزش قم
وی واگذاری تیم فوتبال صبا به قم را اقدامی شیرین برای مردم قم توصیف کرد و گفت: واگذاری این تیم به قم کار نمادینی است که انگیزه جوانان به سمت این رشته ورزشی پرنفوذ بیشتر شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی از بسته شدن مجموعه ورزشی شهید حیدریان به عنوان اتفاقی تلخ برای جامعه ورزشی قم یاد کرد و با تقدیر از مقام معظم رهبری در بازگشایی این مجموعه ورزشی اظهار داشت: در استان قم ظرفیتهای خوبی وجود دارد که باید زمینههای استفاده از آنها فراهم شود.
لاریجانی بر لزوم توسعه ورزشهای همگانی تاکید کرد و یادآور شد: اگر بخواهیم ورزش حرفهای داشته باشیم راهی نداریم جز اینکه ورزش همگانی را گسترش دهیم.
وی اضافه کرد: در این حالت ایستا که عدهای را حرفهای کنیم و با میادین ورزشی اعزام کنیم درست نیست، بلکه باید میدان بازی برای رقابت ورزشکاران وجود داشته باشد تا از درون آنها افرادی برای اعزام به میادین ورزشی انتخاب شوند.
ورزشهای وارداتی متناسب با فرهنگ ما نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی به این دغدغه که چطور میشود مدلهای ورزش ما با آداب دینی آمیختگی داشته باشد اشاره کرد و افزود: ورزش پهلوانی و زورخانهای یک نوع ورزش باستانی بود که از تفکر زندگی دینی رشد کرد و آداب دینی همراه با این ورزش شکل گرفت ولی سایر ورزشها که از کشورهای دیگر اقتباس شد دارای این خصوصیت نیستند، به خاطر اینکه سیاست کشورهای دیگر جدایی آداب اسلامی از ورزش است.
لاریجانی گفت: باید مدلی به وجود آورد که ورزشهایی که طرفدار زیادی دارد منبعث شود از برخی تفکر دینی ما که آداب اسلامی روی آن پوشیده میشود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر بخواهیم مسیر ورزش ما مسیر تربیتی باشد باید برای آن نقشه تربیتی متاثر از آموزههای اسلامی ترسیم کنیم.
وی ادامه داد: به خاطر اقتباسیبودن ورزشها، این ورزشها حالت معاملاتی دارد و این ورزش زمانی که وارد کشور میشود احساس میکنیم با فرهنگ ما متناسب نیست.
طرح آمایش ورزش تدوین شود
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین و فعالیتهایی که برای گسترش ورزش تصویب شده است، تاکید کرد: تاکنون توجهی به ورزش روستایی نمیشد اما در برنامه توسعه این مسئله مورد توجه قرار گرفته و دولت برخی اقدامات را آغاز کرده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای شهرها نیز طرح آمایش ورزش نیاز است، چون این طرح وجود ندارد.
وی با اشاره به برداشت برخی افراد در خصوص ممنوعیت کمک دولت به باشگاههای خصوصی اظهار داشت: اداره حقوقی مجلس به این برداشتها پاسخ داده و موضوع میادین ورزشی بینالمللی در اینجا مطرح نیست، بلکه دولت میتواند به باشگاههای خصوصی همچون صبای قم کمک کند.
لاریجانی به مزیتهای طرح آمایش ورزش اشاره کرد و افزود: در صورتی که این طرح اجرا شود بودجههایی که هر ساله به امر ورزش اختصاص مییابد به درستی در استانها توزیع شده و بر اساس چانهزنی توزیع نمیشود.
درهمایش اخلاق در ورزش مطرح شد:
انتقاد لاریجانی از هجوم سیاستمداران به عرصه مدیریت ورزش
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: عقلایی نیست برخی افرادی که در امور ورزش صاحبنظر نیستند و سبقه سیاسی دارند و یا زمانی در سیاست ورود داشتند به این عرصه هجوم آورند .
به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در همایش اخلاق در ورزش که با حضور گسترده فعالان ورزش استان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از آسیبهایی که در ورزش حرفهای وجود دارد و وزارت ورزش و جوانان باید برای آن چارهای بیندیشد، ورود سیاستمداران در حوزه ورزش است و من هیچ وجه عقلایی در آن نمیبینم که باشگاهی کاملا شخصی است ولی افرادی در آن باشگاه مسئولیت میگیرند که سابقه ورزشی ندارند.
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