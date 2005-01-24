مي توانستيم صدرنشيني را حفظ كنيم / ليگ فشرده تاثير منفي دارد

محسن عنافچه سرمربي تيم تكواندو هساي اصفهان با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: درمقابل سايپا به تساوي دست يافتيم ولي دربازي با پرسپوليس متاسفانه شكست خورديم . اگر داوري عادلانه بود و در اوزان دوم و هفتم امتيازات بازيكنان ما را مي دادند حداقل مي توانستيم اين بازي را نيز با تساوي پشت سر بگذاريم.

وي با بيان اينكه ساير تيمها نيز از نفرات شاخص بهره مي برند ادامه داد: متاسفانه اين گونه تيم ها از نفرات خود به خوبي بهره نمي برند واينكه چهره هاي طراز اول در مواقع لزوم در قالب تيم قرار نمي گيرند. مثلا رستمي براي دانشگاه آزاد در حساسترين بازي به ميدان نمي رود. اين گونه مشكلات را ما نيز سالهاي قبل داشتيم . تيم هاي مثل پرسپوليس به دانشگاه آزاد و پاس نفرات خيلي خوبي دارند. تيم ما تشكيل شده از جوانان جوياي نام و اگر داوريها كمي منصفانه بود مي توانستيم در اين 2 بازي نتايج بهتري كسب كنيم.

سرمربي تيم تكواندو هسا پيرامون دوربرگشت ليگ گفت : مشكل آنجا آغازشد كه ليگ برتر را خيلي دير شروع كردند . اكنون ما بايد هرهفته 2 بازي سنگين انجام دهيم و براي تيمي مثل ما كه بازيكنان كمي در اختيار دارد خيلي مشكل است. الان تيم ملي در اردوست . تمرينات تيم ملي براي مسابقات جهاني كاملا با تجربيات ليگ متفاوت است. دراين بين تنها ملي پوشان هستند كه ضررمي كنند . اين ليگ بايد زودتر آغاز مي شد.

عنافچه درپايان گفت: فكر نمي كنم انجام دور برگشت ليگ در سال آينده چندان جالب باشد. در اين بين بحث بودجه و قرار دادها و از همه مهمتر تداخل بازيها با فصل بدنسازي مشكل آفرين خواهد شد.