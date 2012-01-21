نتایج یک نظر سنجی درباره انتخابات مجلس/هشدار بانک مرکزی به بانک ها درباره نحوه خرید ارز از دولتی ها

به گزارش سرویس ویژه مهر، روزنامه های امروز اخبار ویژه ای را درصفحات خود آورده اند که می تواند برای خوانندگان جذابیت داشته باشد:

پاسخ "ایران" به ادعای حذف تصویر امام و رهبری

روزنامه ایران در ستون دیگه چه خبر خود پاسخی به ادعای برخی رسانه ها درباره این روزنامه داده و نوشته است: طی روزهای گذشته رسانه‌ها به بهانه تغییرات صفحات در روزنامه که البته در مورد آن اطلاع‌رسانی لازم نیز انجام شده بود، تلاش کردند هجمه دیگری را علیه این رسانه سازماندهی نمایند. رسانه‌های مذکور با تیتر واحد «روزنامه عکس امام و رهبری را حذف کرد» مدعی شدند، طی روزهای اخیر عکس رهبر معظم انقلاب و حضرت امام‌(ره) و جملات ایشان را حذف کرده است و این اقدام نیز مورد اعتراض خوانندگان قرار گرفته است! این روزنامه نوشت: روزنامه در تغییری که در صفحه‌بندی خود ایجاد کرده مطالب مربوط به گروه دین، اندیشه و پایداری را به صفحه 12 منتقل کرده و صفحه آخر را به مطالب گروه فرهنگی اختصاص داده است. بر همین اساس عکس و مطالب رهبر معظم انقلاب و حضرت امام‌(ره) نیز طبعاً به صفحه 12 روزنامه منتقل شده است.

نتایج یک نظر سنجی درباره انتخابات مجلس

روزنامه جوان نیز نتایج یک نظرسنجی درباره انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی را منتشر کرده و نوشته است نتایج این نظرسنجی از پیروزی اصولگرایان در این انتخابات حکایت دارد. براساس این نظرسنجی که توسط یکی از نهادهای معتبر در 30 استان کشور در دی ماه انجام شده است پاسخ دهندگان به این پرسش که ترکیب آینده مجلس را چگونه پیش بینی می کنید39.9 درصد به جبهه متحد اصولگرایان، 18.3 درصد اصلاح طلبان، 12.6 درصد مستقل ها و 11.5 درصد جبهه پایداری و 1.5درصد به جریان انحرافی رای داده اند. حدود هشت درصد از پاسخگویان نیز اعلام کرده اند که ترکیب سیاسی مجلس برای آن ها چندان مهم نیست.

آمریکا به دنبال امضای تواقفنامه با ایران

روزنامه وطن امروز نیز در خبری نوشت در روزهای اخیر موضوع نامه یا پیام اوباما به ایران در رسانه های داخلی و بین المللی در صدر اخبار قرار گرفته است، اخبار منتشره حکایت از این دارد که کنگره آمریکا پیش از این و از حدود یکسال گذشته به دنبال راهی برای امضای یک تواقفنامه با ایران بوده است. کنگره آمریکا سال گذشته به پنتاگون دستور داده است مطالعات و ارزیابی های خود درباره امضای یک تواقفنامه دریایی با ایران را به کنگره اعلام کنند.درپی دستور سال گذشته کنگره به پنتاگون، ارزیابی های ایجاد این توافقتنامه دریایی صورت گرفته و انتظار می رود این ارزیابی در یکی دو هفته آینده به اطلاع کنگره برسد.

وزارت بهداشتی ها هم بیمه طلایی می خواهند

روزنامه خراسان نیز در خبری نوشت شنیده شده تعدادی از کارمندان وزارت بهداشت در نامه ای به محمود احمدی نژاد از رئیس جمهور کشورمان خواسته اند بیمه طلایی فرهنگیان را به مستخدمان این وزارتخانه نیز تعمیم دهد. در نامه این کارکنان تاکید شده است باوجود آنکه وزارت بهداشت ماموریت اصلی ارتقای سطح سلامت جامعه را بر عهده دارد اما بیمه های فعلی پاسخگوی هزینه های درمانی آنها نیست.

هشدار بانک مرکزی به بانک ها درباره نحوه خرید ارز از دولتی ها

خراسان در خبر دیگری نوشت: گفته می شود بانک مرکزی با صدور نامه ای، به بانک های دولتی هشدار داده است هنگام خرید ارز از وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و نیز موسسات و شرکتهایی مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت مخابرات ایران و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی باید دقت کنند که بالاترین مسئول امور مالی آن دستگاه تایید کند که ارز ارائه شده جهت فروش بطور مستقیم یا غیرمستقیم از محل ارز تخصیصی با نرخ کمتر از نرخ گواهی سپرده ارزی در سالهای قبل تامین نشده بلکه این ارز نتیجه فعالیتهای مجاز اقتصادی و بر اساس ضوابط و مقررات انجام شده تحصیل شده است.

بهبهانی: استیضاح کنندگان من پشیمان شدند

روزنامه جام جم نیز در شماره امروز خود گفت وگویی را با حمیدرضا بهبهانی وزیر سابق راه و ترابری انجام داده که او در این گفت وگو اظهار داشته کسانی که در جلسه استیضاح به او رای منفی دادند از دوستانش بوده اند و اکثرا به او زنگ زده و گفته اند اشتباه کردند. وزیر سابق راه و ترابری در این گفت وگو با بیان اینکه اطلاعی از موضوع ورود هواپیماهای قطر ایرلاین به سامانه هوایی کشور ندارد گفته است: موافق این قضیه نیستم اگر بخواهند وارد خاک کشور شوند اولا باید خلیج های خیالی را کنار بگذارند و فقط نام خلیج فارس را در نظر بگیرند. نشان آن ها هم یکی از ایرلاین های ایران باشد با این شرایط وارد شوند قدمشان هم به روی چشم است.

نامه اوباما نشانه ناامیدی آمریکا بود

روزنامه کیهان نیز در خبری به نامه اخیر اوباما به رهبر معظم انقلاب پرداخت و نوشت: روزنامه آمریکایی واشنگتن پست طی مقاله ای در شماره پنجشنبه خود -19ژانویه- پیام اوباما به رهبر معظم انقلاب را نشانه ناامیدی آمریکا از توان برخورد نظامی با جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرده و نوشته بود، اگرچه نتانیاهو و ایهود باراک اصرار دارند که گزینه نظامی علیه ایران نباید از روی میز برداشته شود ولی به نظر می رسد اسرائیل هم از پی آمدهای شکننده حمله نظامی به ایران باخبر است و نامه اوباما- پیام شفاهی- احتمالا بدون مشورت با مقامات اسرائیلی ارسال نشده است.

می خواستند مردم به خیابان ها بیایند

تهران امروز نیز به بخش هایی از سخنرانی علیرضا زاکانی رئیس ستاد جبهه متحد اصولگرایان در نشست تحلیلی جبهه پیشرفت و عدالت پرداخت و نوشت زاکانی گفته است من یک سال و نیم پیش در قم خطرات عناصر جریان انحرافی را توضیح دادم و گفتم خطر اینها از هر چیز دیگری بیشتر است امروز هم معتقدم این ها می خواهند به نظام آسیب بزنند اما توان آن را ندارند. در آن 11 روز خانه نشینی فکر می کردند نظام با بحران های جدید مواجه می شود آن ها انتظار داشتند مردم به خیابان ها بیایند و از این ها طرفداری کنند اتفاقا یکی از نزدیکان رئیس جمهور وقتی دید اتفاقی نیفتاد از یکی از وزرا می پرسد آیا مردم خبر دارند که رئیس جمهور در خانه نشسته اند؟ اما دیدند که حتی هیات وزیران هم با آن ها همراهی نکردند.

روایت محمد هاشمی از تکرار بخشی از مسائل دوران بنی صدر

روزنامه شرق در ویژه نامه ای با عنوان آیت الله می ماند به سراغ محمد هاشمی برادر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رفته و از او درباره علت هجمه ها به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسیده است. محمد هاشمی هجمه های امروز علیه برادرش را به هجمه های اوایل انقلاب تشبیه کرده است. او گفته است در این سال‌ها نیز همان شیوه بنی‌صدر در مورد تخریب ایشان به کار گرفته شده است. ممکن است افراد عوض شده باشند اما مانند بنی‌صدر می‌گویند که آقای هاشمی نباید هیچ کجا مسوولیت داشته باشد. دعوای اصلی بنی‌صدر این بود که مجلس و ریاست‌جمهوری در اختیار من باشد و پا را از این فراتر نهاده و مدعی بود که من رهبر سیاسی جامعه هستم و امام رهبر دینی هستند. آقای هاشمی در بستر زمان از 54 تا به حال همیشه هدف بوده و تخریب‌های اخیر هم اتفاق تازه‌ای نیست.