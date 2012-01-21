مشارکت حداکثری مردم در انتخابات از اهداف اولویت دار نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه معاونین، فرمانداران و مدیران ستادی، همت مدیران در دستگاههای اجرایی را در حوزه های مختلف را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط و ضرورت هایی که در محیط داخل و فراملی ایجاد شده باید جشن دهه فجر باشکوه تر از سالهای گذشته برگزار شود و در این راستا فرمانداران جلسات ستادی را فعال تر کنند و برنامه های جشن و سرور در ستاد شهرستانی را در دستور کار قرار دهند.

رئوفی نژاد گفت: مهمترین برنامه های دهه فجر کلنگ زنی و بهره برداری پروژه ها است که در این راستا باید مدیران و فرمانداران با جدیت پروژه ها را پیگیری کنند تا هر چه زودتر عملیاتی شود.

وی در ادامه به انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: ضرورت کار و اهمیت موضوع با توجه به شرایط فرا منطقه ای و ملی انتخابات این دوره حساس است و ویژه تر از انتخابات گذشته است.

استاندار زنجان حضور پرشور مردم در انتخابات را اقتدار برای نظام یاد کرد و گفت: استکبار با تبلیغات گسترده درصدد انحراف افکار مردم برای عدم حضور در انتخابات است و با انواع توطئه ها و ترفند ها و در همه حوزه ها می خواهد انتخابات مجلس را با انحراف روبه رو کند.

وی گفت :فضای انتخابات این دوره بسیار حساس است و دشمن با ترفند جدید وارد می شود که باید همه مسئولین فرصت دست دشمن ندهند که از هر سوژه ای برای اغتشاش استفاده کند .

استاندار زنجان ادامه داد:شاخص های دین مداری و ولایتمداری باید در انتخابات مد نظر قرار گیرد لذا مردم مصادیق را از شاخص ها در می آورند.



رئوفی نژاد یاد آور شد:مسئولین باید از تمام فرصتها و ظرفیتها برای حضور حداکثری مردم در انتخابات استفاده کنند و از هر گونه سوء استفاده کاندیداها در انتخابات جلوگیری کنند.

وی به دور چهارم سفر هیئت دولت به استان خبر داد و افزود: استان آماده و مهیای سفر است و مقدمات فراهم شده و نیازهای استان با کارکارشناسی نهایی شده است .

استاندار زنجان مصوبات در سه سفر را 637 مصوبه با دو هزار و 44 پروژه و 11 هزار و 89 میلیارد تومان اعتبار و 12 هزار و 744 میلیارد تومان تسهیلات یاد کرد و گفت : در دور اول 177 مصوبه، 40 پروژه تحثقق مصوبات 99 درصد ، دور دوم 220 مصوبه با 564 پروژه با 77 درصد تحقق و دور سوم با 240 مصوبه و هزار و 79 پروژه و 76 درصد تحقق مصوبات یاد کرد .

رئوفی نژاد گفت : مدیریت و نظارت بر پروژه ها باید در دستور کار مدیران قرار گیرد و از نزدیک پروژه ها را نظارت کنند .

وی به میز خدمت در کلیه دستگاهها اشاره کرد و افزود: 20 میز خدمت وجود دارد و 50 میز خدمت هم عملیاتی خواهد شد که در این راستا باید بر این 70 میز خدمت نظارت شود و تنها یک تابلو نبوده و خدمت خوبی به مردم ارائه شود .

استاندار زنجان افزود: در نظارت باید کم و کیف میز خدمت لحاظ شود و هر مدیر در حوزه استحفاظی خود تکریم ارباب رجوع را هدف خود قرار دهد .

