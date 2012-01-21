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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

پنجمین سوگواره عاشورایی در قزوین افتتاح شد

پنجمین سوگواره عاشورایی در قزوین افتتاح شد

قزوین- خبرگزاری مهر: پنجمین سوگواره عاشورایی با محوریت خامس آل عبا در قزوین افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین سوگواره عاشورایی ظهر شنبه با حضور طیب ملکی پور، مدیرکل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان، مدیران و معاونان دستگاههای اجرایی کار خود را در سینما کانون قزوین آغاز کرد.
 
پنجمین دوره این سوگواره با محور خامس آل عبا با ترویج و تبیین فرهنگ و اهداف عاشورایی در قالب هنر با حضور محمدرضا سنگری محقق و عاشورا‌ پژوه برجسته کشور، شاعران و قصه‌گویان برگزیده سراسر کشوربه مدت دو روز در قزوین برگزار می شود و هنرمندان بخشی از آثار خود را در زمینه عاشورا ارائه می کنند.
 
در پنجمین سوگواره عاشورایی هنرمندان 13 استان کشور از شهرهای ایلام، چهارمحال و بختیاری، قم، زنجان، آذربایجان شرقی، یزد، همدان، گیلان، لرستان، کرمانشاه، فارس، تهران و قزوین حضور دارند. 
 
برپایی نمایشگاهِ عکس عاشورایی و خوشنویسی، معرفی 19 شخصیت عاشورایی به صورت فضاسازی، رسمی و شفاهی از برنامه‌های دیگر این سوگواره است.
 
برگزاری کارگاههای آموزشی، جلسات ویژه با حضور استادان کشوری و نمایش خورشید کاروان با نویسندگی متوسلیان و اجرای رحمانی از هنرمندان تاکستان از دیگر برنامه های سوگواره است.
 
پنجمین سوگواره سراسری شعر، قصه و هنر عاشورایی به مدت دو روز در مجتمع کانون پرورش فکری  کودکان و نوجوانان‌، واقع در شهرک کوثر قزوین برپاست. 
 
چهار سوگواره‌ پیشین کانون قزوین با محوریت اسلم بن امر، حضرت ابوالفضل‌(ع) قمربنی هاشم، کودکان کربلا و نیز نیایش در کربلا‌، با استقبال گسترده مردم استان روبرو شد.

 
کد مطلب 1514735

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