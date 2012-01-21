پنجمین سوگواره عاشورایی در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین سوگواره عاشورایی ظهر شنبه با حضور طیب ملکی پور، مدیرکل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان، مدیران و معاونان دستگاههای اجرایی کار خود را در سینما کانون قزوین آغاز کرد.



پنجمین دوره این سوگواره با محور خامس آل عبا با ترویج و تبیین فرهنگ و اهداف عاشورایی در قالب هنر با حضور محمدرضا سنگری محقق و عاشورا‌ پژوه برجسته کشور، شاعران و قصه‌گویان برگزیده سراسر کشوربه مدت دو روز در قزوین برگزار می شود و هنرمندان بخشی از آثار خود را در زمینه عاشورا ارائه می کنند.

در پنجمین سوگواره عاشورایی هنرمندان 13 استان کشور از شهرهای ایلام، چهارمحال و بختیاری، قم، زنجان، آذربایجان شرقی، یزد، همدان، گیلان، لرستان، کرمانشاه، فارس، تهران و قزوین حضور دارند.



برپایی نمایشگاهِ عکس عاشورایی و خوشنویسی، معرفی 19 شخصیت عاشورایی به صورت فضاسازی، رسمی و شفاهی از برنامه‌های دیگر این سوگواره است.



برگزاری کارگاههای آموزشی، جلسات ویژه با حضور استادان کشوری و نمایش خورشید کاروان با نویسندگی متوسلیان و اجرای رحمانی از هنرمندان تاکستان از دیگر برنامه های سوگواره است.



پنجمین سوگواره سراسری شعر، قصه و هنر عاشورایی به مدت دو روز در مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‌، واقع در شهرک کوثر قزوین برپاست.

چهار سوگواره‌ پیشین کانون قزوین با محوریت اسلم بن امر، حضرت ابوالفضل‌(ع) قمربنی هاشم، کودکان کربلا و نیز نیایش در کربلا‌، با استقبال گسترده مردم استان روبرو شد.



