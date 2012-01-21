تقویم سال 91 با معرفی شاخصهای سنت حسنه وقف در قدس تدوین می شود

حجت الاسلام اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز هفته وقف ضمن تشریح برنامه های این هفته معنوی عنوان کرد: تهیه و تدوین سالنامه 91 با موضوع موقوفات نیز در راستای گرامیداشت هفته وقف انجام شده است.

این مسئول با اشاره به وجود پنج امامزاده در محدوده این شهرستان بیان کرد: معرفی بقاء متبرکه این منطقه از جمله امامزاده قاسم(ع)، امامزاده طیب ابن طاهر(ع) و امامزاده سلطان مطهر(ع) از بخشهای مهم تقویم موقوفات سال آتی است که همراه با عکس به تشریح شجره نامه این معصومان می پردازد.

وی افزود: چاپ این سالنامه مذهبی معنوی توسط متولی موقوفه انجام می شود.

برگزاری مراسم تجلیل از واقفین

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قدس از برگزاری مراسم تجلیل از صاحبان وقف خبرداد و افزود: در این مراسم از چهار نفر از واقفان در بحث های متعدد با اهداء لوح و هدیه تجلیل شد.



اسدپور با بیان اینکه سنت وقف ابعاد گسترده ای دارد، بیان کرد: در این جلسه از همه واقفان که در راه سنت حسنه وقف گام برداشتند تقدیر شد.



وی اظهارداشت:اهمیت وقف به نیت و انگیزه معنوی شخص واقف است و میزان آن نیز با این دو مولفه سنجیده می شود به نحوی که کوچکترین وقف نیز واقف را از برکت این عمل بهره مند می کند.



اسدپور یادآور شد: واقفان میهمان در این آیین اقدام به وقف کتاب آسمانی قرآن، نهج البلاغه، مفاتیح و اهداء آبسردکن کرده اند.



وی با تاکید بر گسترش سنت وقف اعلام کرد: این مهم نقش به سزایی در تامین نیازهای روحی و اجتماعی جامعه ایفا می کند.



اسد پور غبارروبی مزار شهدا و سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه همچنین برگزاری مراسم عزاداری را از دیگر برنامه های هفته وقف برشمرد.