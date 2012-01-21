نگرانی سارکوزی از ادامه تنش در روابط فرانسه و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رسانه های فرانسوی اعلام کردند "نیکلا سارکوزی" در نامه ای به "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه خواستار انجام گفتگو برای حل تنشهای اخیر بر سر تصویب غیرقانونی بودن انکار نسل کشی ارامنه توسط حکومت عثمانی در پارلمان فرانسه شد.

سارکوزی گفت : امیدوارم که ترکیه منافع مشترک دو کشور را که سبب وحدت میان فرانسه و ترکیه و ملتهای آنها شده است، در نظر بگیرد.

نمایندگان پارلمان فرانسه اول دی ماه قانونی را به تصویب رساندند که بر اساس آن کشتار ارامنه توسط ترکها، نسل کشی بوده و انکار آن جرم محسوب می شد، اما سنای فرانسه چند روز پیش چنین قانونی را رد کرد.

بر اساس قانون پارلمان فرانسه انکار نسل کشی ارامنه در سال 1915 توسط ارتش عثمانی جرم بوده و انکار آن مجازاتی تا یک سال زندان و پرداخت جریمه تا 45 هزار یورو خواهد داشت.