صدور مجوز برداشت از 790 هزار هکتار جنگلهای شمال

رحمت قاسم زاده در گفتگو با مهر با بیان این که در سال 90، 790 هزار متر مکعب از جنگلهای شمال مجوز برداشت صادر شده است، گفت: علی رغم گزارشهای تهیه شده، برخی ها مدعی هستند که جنگلهای شمال کاهش یافته است اما بنده تأکید می کنم که میزان جنگلهای شمال کاهش نداشته است.

وی درباره این ادعا به نتایج عکس برداری سال 86 اشاره کرد و گفت: در مقایسه با عکس برداری سال 73، میزان وسعت جنگلهای شمال در سال 86 ، 91 هزار هکتار افزایش یافته است.

مدیرکل دفتر جنگلداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت: وسعت جنگلهای شمال در نخستین عکسبرداری در سال 1334، 2 میلیون و 88 هزار و 559 هکتار، دومین عسکبرداری در سال 1346، یک میلیون و 989 هزار و 458 هکتار، سومین عکسبرداری در سال 73 ، یک میلیون و 847 هزار و 886 هکتار و در چهارمین عکسبرداری در سال 86، یک میلیون و 939 هزار و 494 هکتار است.

وی متذکر شد: اگر نتایج عکسبردای سال 86 را با سال 34 مقایسه کنیم ، وسعت جنگلهای شمال کاهش داشته است اما مقایسه نتایج عکسبرداری سال 86 با سال 73 افزایش حجم جنگل‌های شمال را نشان می دهد.

قاسم زاده مطرح کرد: از 790 هزار متر مکعب مجوز برداشت صادر شده در سال 90 ، 76 درصد(600 هزار متر مکعب) مربوط به درختان ریشه کن، افتاده و برداشت از مناطق اصلاحی و بهداشتی(کیفیت بسیار پایین) است که در صنایع ام دی اف، کاغذسازی و نوپان مورد استفاده قرار می گیرند.



وی افزود: از 190 هزار متر مکعب باقی مانده از مناطق تولیدی 80 درصد آن را درختان با درجه کیفی 3 و4 تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر، از 790 هزار متر مکعب 30 هزار مترمکعب آن دارای درجه کیفی یک و 2 هستند که در صنایع روکش مورد استفاده قرار می گیرند.