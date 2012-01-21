نظرعلی حاجیپاشا در گفتگو با مهر از ارسال پرونده تخلف واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی در زمینه فرآوردههای نفتی و پتروشیمی به سازمان تعزیرات حکومتی از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خبرداد و گفت: در بحث فرآوردههای نفتی 257 مورد پرونده تشکیل شده که بررسیهای به عمل آمده در رابطه با آنها، منجر به تشکیل 94 پرونده تخلف و ارسال آن از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی شده است.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: در این میان پرونده تخلف پتروشیمیهای خصوصی نیز به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. وی تصریح کرد: همچنین 11 فقره پرونده پتروشیمی نیز به ارزش 124 میلیارد تومان رای قطعی دریافت کردهاند.
حاجیپاشا از برگزاری گشت مشترک بازرسی در ایام پایانی سال خبرداد و گفت: گشتهای مشترکی برای کنترل بازار و جلوگیری از سوءاستفاده متخلفان و گرانفروشی در بازار با همکاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و نیز واحدهای صنفی تدارک دیده شده است.
وی اظهار داشت: وضعیت بازار هم اکنون در شرایط متعادلی است و بازار به خوبی رصد میشود. در این راستا جای هیچگونه نگرانی برای مردم نیست.
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