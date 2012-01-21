آغاز طرح ملی ژیمناستیک در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسدی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح ملی آموزش ژیمناستیک ویژه دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در 24 منطقه و شهرستان آذربایجان غربی آغاز به کار کرده که نمود کیفیت بخشی و غنی سازی درس تربیت بدنی، یادگیری حرکات پایه ورزشی، بهبود و توسعه فاکتورهای آمادگی جسمانی از مهمترین اهداف این طرح است.

وی با بیان اینکه از 49 هزار و 702 نفر دانش آموز مشمول این طرح 15 هزار نفر معادل 30 در صد دانش آموزان پایه، آموزشهای لازم را بر اساس طرح درس ارائه شده و رعایت نکات ایمنی طی می کنند، اظهار داشت: به منظور اجرای این طرح کارگاههای باز آموزی برای مربیان در شهرستانهای مجری طرح برگزار شد.

رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش آذربایجان غربی در ادامه از آغاز لیگهای ورزشی ویژه دانش آموزان استان با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی، ایجاد شادابی و نشاط و کمک به توسعه ورزش قهرمانی در بین دانش آموزان آذربایجان غربی برای دومین سال خبر داد.

اسدی با بیان اینکه در 10 رشته با پوشش دهی 3 هزار نفر دانش آموز در قالب تیمهای دسته برتر و دسته یک از چهار بهمن ماه لغایت پایان سال تحصیلی اجرا می شود، ادامه داد: تیمهای حاضر در قالب دو دسته برتر و دسته یک در رشته های فوتسال، والیبال، هندبال، بسکتبال، کشتی، تنیس روی میز، بدمینتون، کاراته، فوتبال چمنی و والیبال دختران رقابت می کنند.