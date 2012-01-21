افتتاح اولین سایت پروازی در قزوین و معرفی تیم های برتر آلیش بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین سایت پروازی کمیته ورزش های هوایی استان قزوین افتتاح شد. این مراسم با حضور " مهران تیشه گران " دبیر فدراسیون انجمن های ورزشی ، " مجید احمد پور " معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین " مرتضی ململی " رییس هیات انجمن های ورزشی این استان ، " فاطمه اشتری " یکی از اعضای شورای اسلامی استان مربوطه و همراه با انجام 40 پرواز توسط 20 خلبان پاراگلایدر کشور افتتاح گردید.

سید "صفا الدین هاشمیان " مسئول کمیته ورزش های هوایی استان قزوین ضمن ابراز خشنودی از افتتاح این مجموعه در این استان گفت : این سایت پروازی مابین " جاده شفیع آباد " و " پارک فدک " این استان واقع شده که به موجب راه اندازی این سایت ، پیشرفت خلبانان استان را در آینده ای نزدیک شاهد خواهیم بود.

مسابقات پنج جانبه کشتی آلیش بانوان در استان "البرز" شهرستان کرج برگزار شد که طی آن تیم "البرز الف" با کسب مدال های طلا تمامی اوزان، عنوان قهرمانی این رقابتها را از آن خود کرد. این رقابتها با حضور 25 بانوی ورزشکار در قالب تیمهای، البرز الف – البرز ب – مرکزی – گلستان و ورامین برگزار شد که تیمهای مرکزی و گلستان به ترتیب مقام های دوم و سوم این رقابتها را از آن خود کردند.

"مونا میرزایی" نایب رئیس بانوان کمیته کشتی آلیش استان البرز و مسئول برگزاری این رقابتها ضمن تقدیر و تشکر از تیمهای حاضر در این رقابتها گفت: سطح کیفی این مسابقات بسیار بالا بود و تیمهای شرکت کننده، با نفرات اصلی خود در این رقابتها حضور داشتند.

نفرات برتر اوزان مختلف رقاتهای پنج جانبه کشتی آلیش بانوان به شرح ذیل است: خدیجه زینال زاده در وزن 52- کیلوگرم، ندا خانی وزن 57- کیلوگرم، نشمین جام شیر وزن 63- کیلوگرم، ساحل گوران وزن 73- کیلوگرم و کژال کاوه تبار در وزن 73+ کیلوگرم.