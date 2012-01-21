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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

چراغ سحر در گفتگو با مهر:

زمین لرزه شهرستان جویم خسارتی نداشته است

زمین لرزه شهرستان جویم خسارتی نداشته است

شیراز- خبرگزاری مهر: مدیر کل مدیریت بحران استان فارس گفت: زمین لرزه شهرستان جویم در استان هیچگونه خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.

فایز چراغ سحر در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس اطلاعات به ثبت رسیده در شبکه لرزه نگاری شیراز جمعه شب در شهرستان جویم زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 دهم در مقیاس ریشتر رخ داده که این زمین لرزه خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.

وی ادامه داد: ساعت دقیق این زمین لرزه در ساعت 20 و 34 دقیقه به ثبت رسیده که از ساعات اولیه این زمین لرزه مسئول شورای مدیریت بحران، نیروهای جمعیت هلال احمر و اورژانس این شهرستان در حالت آماده باش بوده اند.

مدیر کل مدیریت بحران استان فارس به وجود آرامش در شهر جویم اشاره و تاکید کرد: آرامش در شهر جویم به صورت کامل وجود دارد و هیچگونه پس لرزه ای رخ نداده است.

کد مطلب 1514755

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