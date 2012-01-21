به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسن ابوترابی فرد درخصوص تخریبها علیه جبهه متحد اصولگرایان و آیت الله مهدوی کنی به پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان گفت: هرگونه تهدید و اعلام نظری که مبتنی بر اصول اخلاقی نباشد در فضای اسلامی ما مورد استقبال قرار نمیگیرد و جامعه دینی آن را برنمیتابد.
وی افزود: انتظار از همه کسانی که خود را اصولگرا میدانند، این است که در قالب آموزههای دینی و رهنمودهای مقام معظم رهبری اخلاق را در دستور کار خود قرار دهند.
ابوترابی اضافه کرد: باید مراقب بود که هوسها و کینهها ما را از مسیر حرکت و حق منحرف نکنند.
وی خاطرنشان ساخت: جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز، دو بازوی قدرتمند رهبری به شمار میروند و پیشگامان حفظ وحدت هستند.
عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با اظهار تعجب از برخی که هم رویه تخریبی دارند و هم می گویند اصلاح طلبان در صحنه انتخابات نیستند، گفت: من نمیدانم این که گفته می شود دیگران حضور پیدا نکردند بر چه اساسی است، عرصه انتخابات نشان میدهد که گروههای دیگر هم حضور دارند، چه کسی گفته است اصلاحطلبان حضور ندارند.
