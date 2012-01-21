جشنواره فرهنگی ورزشی فجر در خرم آباد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زنجی بیرانوند در این رابطه اظهار داشت: همزمان با ایام دهه مبارک فجر یک سری برنامه های فرهنگی و ورزشی در قالب "جشنواره فجر 33" در مرکز استان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی و اعضای شورای اسلامی شهر در نظر داشتند اقدامی متفاوت و برجسته تر از سالهای قبل در دهه فجر صورت بگیرد، افزود: برای برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی فجر33 در هریک از روزهای ایام الله دهه فجر، یک برنامه همگانی و باشکوه ترتیب داده شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر خرم آباد تصریح کرد: حضور شهروندان، نشاط عمومی و تحرک اجتماعی وجه مشترک و هدف اصلی تمام برنامه های این جشنواره است.

زنجی بیرانوند بیان داشت: برای تمامی روزهای این دهه مبارک برنامه های متنوعی اعم از محافل گسترده انس با قرآن، برنامه های هنری مانند نقاشی کودکان و ورزشهای همگانی و عمومی شامل پیاده روی خانوادگی، کوهپیمایی عمومی، دوچرخه سواری عمومی، جشن بادبادکها، ورزشهای بومی و محلی، ورزشهای جانبازان و معلولین و بسیاری از این قبیل پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره بزرگ با همکاری مشترک شورای شهر، اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرداری خرم آباد برگزار خواهد شد، افزود: برای این جشنواره جوایز ارزنده ای در نظر گرفته شده است که در تمام برنامه های یاد شده و در تمام روزهای دهه فجر به خانواده ها و شرکت کنندگان در این جشنواره تعلق خواهد گرفت.