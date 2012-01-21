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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

زنجی بیرانوند خبر داد:

جشنواره فرهنگی ورزشی فجر در خرم آباد برگزار می شود

جشنواره فرهنگی ورزشی فجر در خرم آباد برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر خرم آباد از برگزاری جشنواره بزرگ فرهنگی ورزشی همزمان با دهه مبارک فجر در سطح شهر خرم آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زنجی بیرانوند در این رابطه اظهار داشت: همزمان با ایام دهه مبارک فجر یک سری برنامه های فرهنگی و ورزشی در قالب "جشنواره فجر 33" در مرکز استان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی و اعضای شورای اسلامی شهر در نظر داشتند اقدامی متفاوت و برجسته تر از سالهای قبل در دهه فجر صورت بگیرد، افزود: برای برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی فجر33 در هریک از روزهای ایام الله دهه فجر، یک برنامه همگانی و باشکوه ترتیب داده شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر خرم آباد تصریح کرد: حضور شهروندان، نشاط عمومی و تحرک اجتماعی وجه مشترک و هدف اصلی تمام برنامه های این جشنواره است.

زنجی بیرانوند بیان داشت: برای تمامی روزهای این دهه مبارک برنامه های متنوعی اعم از محافل گسترده انس با قرآن، برنامه های هنری مانند نقاشی کودکان و ورزشهای همگانی و عمومی شامل پیاده روی خانوادگی، کوهپیمایی عمومی، دوچرخه سواری عمومی، جشن بادبادکها، ورزشهای بومی و محلی، ورزشهای جانبازان و معلولین و بسیاری از این قبیل پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره بزرگ با همکاری مشترک شورای شهر، اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرداری خرم آباد برگزار خواهد شد، افزود: برای این جشنواره جوایز ارزنده ای در نظر گرفته شده است که در تمام برنامه های یاد شده و در تمام روزهای دهه فجر به خانواده ها و شرکت کنندگان در این جشنواره تعلق خواهد گرفت.

کد مطلب 1514760

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