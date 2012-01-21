دلار آزاد 1840 تومان و یورو 2400 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اجرای سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی، بازار ارز از تب و تاب نیفتاد و نرخ دلار همچنان افزایش یافت، بر این اساس نرخ فروش هر دلار امروز در بازار سیاه 1840 تومان و نرخ خرید 1780 تومان تعیین شد.

قیمت دلار که در سالهای اخیر هر بار به دلیلی افزایش یافته است، در ماههای اخیر با هجوم نقدینگی دچار نوسانات شدیدی شد که این نوسانات بی سابقه بود و باعث شد سود سرشاری به دلیل افزایش قیمت نصیب دلالان و صرافان شود.

علی رغم تصمیمات جدید برای حذف دلالان و واسطه گران ارزی و تصمیم اخیر مجلسی‌ها مبنی بر قاچاق تلقی شدن خرید و فروش ارز آزاد، نرخ دلار همچنان رو به افزایش است.

نرخ انواع ارز امروز در بازار آزاد با نوساناتی همراه بوده است. برهمین اساس، نرخ یورو همچنان رو به افزایش است و نرخ فروش آن 2400 تومان و نرخ خرید 2280 تومان اعلام شد، قیمت فروش هر پوند 2850 تومان و قیمت خرید 2750 تومان است.



