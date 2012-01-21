نخستین جلسه شورایعالی بسیج اساتید استان زنجان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد موسوی در این جلسه ضمن خیرمقدم و تشکر از مسئولان برگزاری به معرفی دانشگاه پیام نور پرداخت و افزود: دانشگاه پیام نور استان زنجان در عرصه های مختلف به ویژه بعد فرهنگی حضور فعال دارد.

وی گفت: دانشگاه پیام نور در سال گذشته از جانب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دانشگاه فرهنگی کشور انتخاب شده که اقدامات فرهنگی استان زنجان به عنوان بازوی توانمند دانشگاه پیام نور کشور در کسب این عنوان به شمار می رود.

رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان تصریح کرد: فعالیت های قرآنی دانشگاه پیام نور استان زنجان توانست بعد فرهنگی دانشگاه را تقویت کند.

مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان زنجان گفت: به لحاظ فرهنگی ما بدنبال بالا بردن و مرمت کردن و احیای معنویت در دانشگاهها هستیم و در حقیقت بسیج اساتید با این مقتضیات شکل گرفته، که به نوعی بعد فرهنگی و دینی موجود در دانشگاه ها را تقویت کند.

به گفته وی هدف از این اقدام تقویت حرکت اساتید به سوی تولید و باز تولید دانش با رویکرد اسلامی ایرانی است، تا از این طریق به وظیفه مهم جهاد علمی عمل کند.

دکتر موسوی مبنای فرهنگ ایرانی و اسلامی را علم و دانش عنوان کرد و ادامه داد: عصاره فرهنگ و انقلاب ایران اسلامی معنویت گرایی است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان ابراز داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی، یک بارقه ی جدید و امید تازه ای در علم، ضمیر و اندیشه افرادی که به نوعی علاقه مند به فرهنگ ایرانی و اسلامی بودند به وجود آمد.

دکتر موسوی تصریح کرد: مردم ایران با انقلاب اسلامی در یک حرکت جهادی گمشده ی خود را که در سالیان متمادی از دست رفته احساس می کردند به دست آوردند.

د کتر موسوی با اشاره به اینکه بسیج اساتید بر اساس نیازها و مقتضیات انقلاب به وجود آمده است افزود: با گذشت سی سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی و تثبیت نظام جمهوری اسلامی، احساس می شود که زمینه و زمانه برای نظریه پردازی های علمی، و اجرایی کردن تئوری های علمی در عرصه های مختلف آماده است.

وی اقدامات بسیج را یک حرکت جهادی اعلام کرد و گفت: این حرکت جهادی بعد معنوی دارد که معمولا تعبیر دوگانه ای از آن می شود.

رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان با بیان اینکه جهاد در قرآن و سیره پیامبر دو بعد دارد، یادآور شد: بعد نظامی و بعد معنوی از جمله معنای جهاد در قرآن است.

مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان زنجان رویکرد بسیج را اسلامی و ایرانی عنوان کرد و گفت: بسیج اساتید به دنبال دانشی است که بتواند آن گمشده ما را مرمت، بازسازی، احیا و شکوفا کند.

دکتر موسوی اضافه کرد: این دانش جز با حرکت دانشگاهیان در راستای تقویت فرهنگ اسلامی و ایرانی محقق نمی شود.

وی به فعالیت های بسیج اساتید و حضور پررنگ بسیج در دانشگاه ها پرداخت و ادامه داد: امید است حرکت بسیجی و علمی که بسیج اساتید شروع کرده در عرصه های مختلف موفق شود.



رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان ذکر واژه بسیج را جرقه ای برای سوق دادن ذهن ها به سوی معنویت دانست و افزود: تقویت بعد معنوی در دانشی که بوجود می آید نقش اساسی و ویژه بسیج اساتید است.

دکتر موسوی همچنین به اهمیت بسیج در دانشگاه اشاره کرد و گفت: در دانشگاه ها و محیط علمی که بعضا دچار دوگانگی می شویم، از یک سو دل در گرو ارزش های دینی و ایرانی خودمان داریم و از سوی دیگر با دانش هایی بعضا مواجه هستیم که در این علم ها جایی برای این ارزشها نیست.

وی اظهار داشت: این حرکت جهادی نباید محدود به پایتخت و یا صرفا افرادی باشد که در راس قرار دارند.

مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان زنجان در پایان تاکید کردزنجان گفت :اساتید بسیجی در دانشگاهها در راستای احیای فرهنگ و تمدن اسلامی باید حرکت کنند .

در ادامه این جلسه فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) زنجان با اشاره به تاریخ پر فراز و نشیب تاریخ انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: همه دستاوردهایی که امروز کشور در زمینه­های مختلف دارد و در دنیا مطرح شده به برکت ولایت و خون پاک شهدا است.

جهانبخش کرمی افزود: حضور مردم در صحنه موجب عظمت بیش از پیش جمهوری اسلامی در دنیا می­شود.

وی با بیان اینکه اعلام جنگ و صلح در دست ولایت است تاکید کرد: مقام معظم رهبری اعلام جنگ نرم را صادر کرده و تکلیف را هم بر دوش همه گذاشته است .

وی اساتید دانشگاه ها را فرمانده جبهه جنگ نرم با دشمن خواند و گفت: خداوند این توفیق را به تک تک اساتید داده که در نظام مقدس اسلامی این رسالت را بر دوش کشیده و تا در رسیدن به اهداف نظام تلاش کنند.



مسئول بسیج اقشار استان زنجان در بخش دیگری از جلسه شورای عالی بسیج اساتید استان زنجان با اشاره به روزهای جنگ و مقابله با دشمن گفت: دشمن پس از نا امید شدن از جنگ نظامی تاکتیک خود را تغییر داده و در قالب تهاجم فرهنگی وارد جامعه ایران شده است.

وی با اشاره به تشکیل بسیج در اقشار مختلف از سوی مقام معظم رهبری یادآور شد: بعد از ابلاغ حضرت مقام معظم رهبری، بسیج در برابر دشمن بخوبی به وظایف خودش عمل کرد.

سرهنگ خیبر شکن ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران در مقطعی قرار دارد که برای قیام مستضعفان جهان حتی غیر مسلمان ها الگو به شمار می رود.

مسئول بسیج اقشار زنجان افزود: همه قیام هایی که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رخ داده است همگی اذعان داشته و به صراحت اعلام می کنند که الگوی شان انقلاب اسلامی ایران است.

وی با تأکید بر اینکه شورایعالی بسیج، اتاق فکر جامعۀ هدف ما محسوب می شود، افزود: با توجه به چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی بسیج اساتید در راستای تربیت نیروهای هم تراز جمهوری اسلامی نقش مهمی دارد

سرهنگ خیبر شکن، نبود ارتباط بین دانشگاه و صنعت را یک مشکل اساسی عنوان و تلاش برای افزایش این ارتباط اعلام کرد.

در این جلسه معاون دانشگاه پیام نور استان زنجان نیز با اشاره به اینکه کانون بسیج اساتید دانشگاه کمتر از یک سال افتتاح شده گفت: در این مدت کوتاه برنامه های بزرگی با مشارکت نهادهای فرهنگی توسط کانون بسیج اساتید انجام شده است.

سید سعید صفوی کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان زنجان یکی از فعال ترین کانون های استان بوده و با توجه به مکان اختصاصی، این کانون بزرگترین کانون بسیج استان به شمار می رود.

در پایان با حضور در محل دفتر کانون بسیج اساتید استان زنجان کانون بسیج دانشگاه پیام نور استان زنجان رسما افتتاح شد .