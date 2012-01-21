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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۸

وضعیت محورهای مواصلاتی استان البرز

وضعیت محورهای مواصلاتی استان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: بنا به اعلام پلیس راه استان البرز به رغم بارش برف در تمام جاده های مواصلاتی این استان وضعیت ترافیکی تمامی محورها روان و در حال حرکت است.

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا شریفی در خصوص وضعیت محورهای مواصلاتی البرز گفت: در آزاد راه تهران – کرج و آزاد راه کرج – قزوین هم اکنون شاهد بارش شدید برف هستیم اما جاده باز بوده و به جز لاین جنوبی این محورها که ترافیک در آن نیمه سنگین می باشد در لاین شمالی ترافیک روان و در حال حرکت است.

وی تردد در تمام محورها را مشروط به داشتن زنجیر چرخ دانست و گفت: در محور کرج – چالوس اکنون بارش برف قطع شده  و ترافیک در این جاده عادی و روان است.

رئیس پلیس راه استان البرز به هموطنان توصیه کرد: اگر قصد سفر دارند حتما به مواردی چون به همراه داشتن زنجیر چرخ، کنترل سیستم گرمایشی خودرو و همچنین معاینه فنی وسیله نقلیه خودرو خود مبادرت کنند.
 

کد مطلب 1514770

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