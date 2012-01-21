به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر شنبه در دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با وی اظهار داشت: مردم را باید با این مسئله آشنا کنیم که آب و هوا و زمین چیزهای نامحدودی نیستند که هر قدر دوست داریم از آنها استفاده کنیم.



وی اظهار داشت: هر نسلی حق دارد به مقدار خودش از این منابع بهره ببرد همان طور که نسل‌های گذشته برای ما گذاشته‌اند.



این مرجع تقلید با بیان اینکه زمین قابل کشت و آب آشامیدنی و ... بسیار مهم هستند تصریح کرد: باید به یک قطره آب هم اهمیت بدهیم و فرهنگسازی کنیم و مردم راجع به آن احساس مسئولیت شرعی داشته باشند.



توجه به وضع محیط زیست قم



وی با اشاره به وضع قم از لحاظ آب و هوا با بیان اینکه این شهر کویری است افزود: باید ویژگی کویری بودن قم را در نظر گرفت و مراقب محیط زیست آن بود؛ سابقا منطقه زنبیل آباد قم باغ بسیار بزرگی بود که ریه قم بود اما این ریه به تدریج از بین رفته است و باید با درختکاری فراوان محیط زیست قم را حفظ کنیم.



استاد برجسته حوزه علمیه بیان داشت: مسائل محیط زیست باید از مقطع پیش دبستانی و دبستان در کتب و مدارس آموزش داده شود و بعد هم از طریق رسانه‌ها ترویج شود وگرنه در آینده با مشکل روبرو خواهیم شد.



وی تاکید کرد: از دید ما کارهایی که محیط زیست را آلوده می کند و به دیگران اسیب می رساند شرعا حرام است.



آیت الله مکارم افزود: از قربانی کردن در مسیر مردم که موجب آلودگی می شود باید جلوگیری شود چون خونی که ریخته می‌شود نجس است و آلودگی بهداشتی دارد چه رسد به اینکه این خون را به در و دیوار هم بمالیم.



وی با بیان اینکه اکثریت مردم ما هنوز محیط زیست را جدی نگرفته‌اند تصریح کرد: دنیا هم هنوز مسئله لایه ازن را جدی نگرفته است و اگر به این لایه آسیب وارد شود مردم زیادی به بیمارهای پوستی مبتلا خواهند شد.



حفظ محیط زیست نیازمند فرهنگسازی است



این مرجع تقلید بر لزوم فرهنگسازی در بین مردم درباره محیط زیست تأکید کرد و گفت: باید با فرهنگسازی این مسئله تفهیم شود که محیط زیست موضوعی بسیار جدی است.

