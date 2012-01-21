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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

نوروزی:

موسیقی محلی آذربایجان غربی رتبه اول جشنواره تولیدات حوزه هنری را کسب کرد

موسیقی محلی آذربایجان غربی رتبه اول جشنواره تولیدات حوزه هنری را کسب کرد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی از کسب رتبه اول استان در بخش موسیقی محلی در جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوروزی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه حوزه هنری آذربایجان غربی با 201 اثر در 7 رشته هنری در سومین جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری شرکت کرد و افزود: حوزه هنری استان موفق به کسب رتبه اول بخش به دلیل تولید آلبوم موسیقی عاشیقی اورمودان گلن سسلر و مقام سوم تکنوازی در بخش موسیقی ایرانی شد.

وی گفت: بر این اساس در بخش هنرهای تصویری 25 عنوان فیلم داستانی، مستند و انیمیشن و در بخش ادبیات و تازه های نشر 13 عنوان کتاب تالیفی، تدوینی و شعر و داستان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی اظهار داشت: همچنین 9 عنوان موسیقی جهت شرکت در بخش اجرای زنده و مسابقه تولیدات، چهارعنوان نمایش خیابانی و صحنه ایی و 150 اثر رشته های نقاشی، کاریکاتور، خوشنویسی، گرافیک، حجم، عکس، طراحی، نگارگری و تصویر سازی است.

کد مطلب 1514776

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