اجتماع عظیم عزاداران رضوی در صحن جامع حرم مطهر برگزار می شود

حسن صباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اجتماع در روز 29 صفر پس از اقامه نماز ظهر و عصر همراه با عزاداری و نوحه سرایی برگزار می شود.

3 هزار هیئت مذهبی از سراسر کشور در مشهد عزاداری می کنند

وی افزود: در این اجتماع از 3 هزار هیئت مذهبی کشور و هزار هیت مذهبی مشهد برای حضور در مراسم رحلت امام رضا(ع) دعوت شده است.

رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان رضوی در خصوص برنامه های شورای هیئات مذهبی استان در خصوص رحلت پیامبر اکرم نیز اظهار کرد: در این روز تمام هیئات مذهبی از چهار محور منتهی به حرم پس از اقامه نماز صبح عزاداری های خویش را آغاز می کنند.

وی با بیان اینکه صحن انقلاب حرم مطهر از سوی آستان قدس رضوی برای عزاداری هیئات مذهبی در روز رحلت پیامبر اختصاص یافته گفت: پیش بینی می شود 2 هزار و 500 هیئت عزادار در روز رحلت پیامبر در صحن انقلاب حرم مطهر به عزاداری بپردازند.

صباغیان در خصوص کاروان های پیاده نیز بیان کرد: از سوی شورای هیئات مذهبی استان دو تیم ویژه برای سرکشی و رسیدگی به زائران اختصاص داده شده است.

وی افزود: 110 هزار نفر زائر پیاده در قالب بیش از هزار کاروان به صورت پیاده در دهه آخر صفر به منظور برپایی عزاداری در حال تشرف به مشهد هستند.

60درصد از ارزاق مورد نیاز هیئات مذهبی در دهه آخر صفر توزیع شد

صباغیان گفت: 51 ایستگاه توسط مردم، آستان قدس رضوی و جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده در محورهای منتهی به مشهد برای ارائه خدمات به زائران مستقر شده اند.

صباغیان در خصوص توزیع ارزاق مورد نیاز میان هیئات مذهبی گفت: میان هیئات مذهبی 300 تن برنج، 120 تن روغن و 80 تن قند و شکر توزیع شده که از این میزان 40 درصد در دهه اول محرم و صفر و 60 درصد در دهه آخر محرم و صفر توزیع شده است.

20 هیئت نمونه مشهدی تقدیر می شوند

وی با بیان اینکه از هیئت های نمونه و اخلاق مدار پس از پایان محرم و صفر تقدیر می شود گفت: 20 هیئت مذهبی نمونه از مشهد که شاخص ها و معیارهای عزاداری صحیح را رعایت کنند تقدیر می شود.

وی در خصوص شاخص های عزاداری مطلوب بیان کرد: اقامه نماز اول وقت، عدم استفاده از از ابزار و آلات موسیقی، پرهیز از ذبح دام در ملاعام، پرهیز ار عزاداری روی آتش و شیشه، استفاده از مداح و قاریان قرآن مورد تائید بخش از معیارهای عزاداری مطلوب است.

وی ادامه داد: رعایت عزاداری با اخلاق، پرهیز از رقابت میان هیئات مذهبی و پرداختن به آرمان های انقلاب اسلامی به ویژه منویات مقام معظم رهبری و عدم اختلاط زن و مرد و برهنه شدن از جمله معیارها و شاخص هایی عزاداری مطلوب است.