500 نفر در آزمون جامع دهیاران گلستان رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی ظهر شنبه در نشست بخشداران استان گلستان اظهارداشت: آزمون مذکور با هدف ارتقادانسته های دهیاران و افزایش کارآیی های آنان با حضور دهیاران استان به صورت متمرکز در گرگان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در سال 90، استان میزبان برگزاری کارگاههای آموزشی اصول و تسهیلگری فنون، و کاربری اراضی زراعی با حضور دهیاران استانهای شمال و شمال شرق کشور است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گلستان در ادامه بر لزوم تقویت و توانمندسازی شرکتهای تعاونی دهیاریها تاکید کرد.

نوروزی با برشمردن مزیتها و گستردگی خدمات شرکتهای تعاونی دهیاریها، پویا بودن آنها را سبب ساز درآمدزایی و خدمات رسانی بهینه به دهیاریها و مردم دانسته و از بخشداران خواست در جهت تقویت این نهاد کوشا باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار برگزاری سفرهای آموزشی بین بخشهای مختلف استان به جهت تبادل تجربیات بین دهیاران و کارکنان دهیاریها اعم از مسئولان مالی، ناظران فنی و... شد.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری همچنین از تشکیل کمیته درآمدی دهیاریها به منظور تهیه تعرفه عوارضاتی مناسب دهیاریها جهت سال 91 خبر داد.

نوروزی با اشاره به این نکته که براساس ماده 32 آئین نامه مالی دهیاری ها، تهیه و تنظیم بودجه برعهده دهیار و مسئول مالی است، عنوان کرد: آئین نامه بودجه سال 91 از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاریها ابلاغ شده و ضرورت دارد تلاش لازم در جهت تهیه بودجه ای منطقی و برنامه محور صورت پذیرفته و تاییدیه شورا جهت اجرایی شدن بودجه در زمان لازم اخذ شود.

برگزاری جشنواره های فرهنگی ورزشی و برنامه ورزش صبحگاهی در روستاها، برنامه ریزی جهت برگزاری باشکوه مراسمات دهه فجر، مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، همکاری در تشکیل بانک اطلاعات پروژه های عمرانی دهیاری ها، فعال کردن پایگاههای آتش نشانی روستایی، و... از دیگر تاکیدات مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری در این جلسه بود.