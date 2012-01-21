18 پروژه شیلاتی در دهه فجر در زنجان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صیاد بورانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همزمان با ایام الله دهه فجر در سالجاری تعداد 18 پروژه شیلاتی در شهرستانهای زنجان ، ماهنشان ،خدابنده و ابهر مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

وی اظهار داشت: این پروژه ها در راستای تولید 87 تن ماهیان ، سرد آبی در انواع مزارع پرورش ماهی ستخر های دو منظوره پرورش ماهی و ذخیره آب کشاورزی ، استخرهای خاکی و بتونی ، و با هزینه ای بالغ بر 72 38 میلیون ریال توسط بخش خصوصی از این میزان اعتبار 168 میلیون ریال کمکهای ترویجی شیلات استان و 510 میلیون ریال از محل تسهیلات بانکی و مابقی از محل آورده شخصی سرمایه گذاری گردیده است .

مدیر امور شیلات و آبزیان زنجان گفت: با افتتاح این پروژه ها اشتغال 18 نفر مستقیم مشغول به کار خواهند شد .

بورانی افزود: از ابتدای سالجاری تا قبل از ایام الله 22 بهمن ماه پروژه شیلاتی با اعتباری بالغ بر 3660 میلیون ریال مورد بهره برداری قرار گرفته و موجب شده 26 نفر بر شاغلین آبزی پروری استان و 70 تن بر میزان تولید آبزیان خوراکی و 80000 قطعه نیز بر تولید ماهیان زینتی استان افزوده شود.