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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۱۳

بورانی:

18 پروژه شیلاتی در دهه فجر در زنجان افتتاح می شود

18 پروژه شیلاتی در دهه فجر در زنجان افتتاح می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان گفت: همزمان با ایام الله دهه فجر 18 پروژه شیلاتی با اعتباری بالغ بر 7238 میلیون ریال به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صیاد بورانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همزمان با ایام الله دهه فجر در سالجاری تعداد 18 پروژه شیلاتی در شهرستانهای زنجان ، ماهنشان ،خدابنده و ابهر مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

وی اظهار داشت: این پروژه ها در راستای تولید 87 تن ماهیان ، سرد آبی در انواع مزارع پرورش ماهی ستخر های دو منظوره پرورش ماهی و ذخیره آب کشاورزی ، استخرهای خاکی و بتونی ، و با هزینه ای بالغ بر 72 38 میلیون ریال توسط بخش خصوصی از این میزان اعتبار 168 میلیون ریال کمکهای ترویجی شیلات استان و 510 میلیون ریال از محل تسهیلات بانکی و مابقی از محل آورده شخصی سرمایه گذاری گردیده است .

مدیر امور شیلات و آبزیان زنجان گفت: با افتتاح این پروژه ها اشتغال 18 نفر مستقیم مشغول به کار خواهند شد .

بورانی افزود: از ابتدای سالجاری تا قبل از ایام الله 22 بهمن ماه پروژه شیلاتی با اعتباری بالغ بر 3660 میلیون ریال مورد بهره برداری قرار گرفته و موجب شده 26 نفر بر شاغلین آبزی پروری استان و 70 تن بر میزان تولید آبزیان خوراکی و 80000 قطعه نیز بر تولید ماهیان زینتی استان افزوده شود.

کد مطلب 1514780

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