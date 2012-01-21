نظام جمهوری اسلامی به برکت خون شهدا پا برجاست

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص ترور شهید احمدی روشن افزود: ایران اسلامی، مدیون خونهای پاک شهدا است.

موسوی گفت: امروز که دشمنان دست به ترور ناجوانمردانه زده اند خود را در بُن بست دیده اند و به همین خاطر روی به ترور آورده اند که از منفورترین اعمال نامردان تاریخ بوده است.



امام جمعه میامی با بیان اینکه دشمنان نمی توانند پیروزی و موفقیت ایرانیان را در دنیا مشاهده کنند گفت: این ترورها که بر چهره فعالان علم و دانش ایران پیاده شده است چیزی نیست جز عجز و ناتوانی دشمنان ایران اسلامی.



موسوی اظهار داشت: بدون شک دست جنایت اسرائیل و آمریکا در این ترورها دخیل است و همه ملت ایران این حرکت زشت و ناجوانمردانه را محکوم می کنند.



وی در پایان تاکید کرد: دشمنان انقلاب اسلامی ایران بدانند که دانش هسته ای در ایران بومی شده است و امروز در تمام

دانشگاههای کشور این علم نهادینه شده است و با شهادت بزرگانی چون شهید احمدی روشن کشتی بزرگ انقلاب اسلامی از راه نخواهد ایستاد.