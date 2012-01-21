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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۳۵

موسوی در گفتگو با مهر:

نظام جمهوری اسلامی به برکت خون شهدا پا برجاست

نظام جمهوری اسلامی به برکت خون شهدا پا برجاست

میامی-خبرگاری مهر: امام جمعه میامی با بیان اینکه، خون شهدا انقلاب ما را استوار تر می کند، گفت: نظام جمهوری اسلامی به برکت خون شهدا و به برکت فرهنگ شیعه پا برجاست.

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص ترور شهید احمدی روشن افزود: ایران اسلامی، مدیون خونهای پاک شهدا است.

موسوی گفت: امروز که دشمنان دست به ترور ناجوانمردانه زده اند خود را در بُن بست دیده اند و به همین خاطر روی به ترور آورده اند که از منفورترین اعمال نامردان تاریخ بوده است.

امام جمعه میامی با بیان اینکه دشمنان نمی توانند پیروزی و موفقیت ایرانیان را در دنیا مشاهده کنند گفت: این ترورها که بر چهره فعالان علم و دانش ایران پیاده شده است چیزی نیست جز عجز و ناتوانی دشمنان ایران اسلامی.

موسوی اظهار داشت: بدون شک دست جنایت اسرائیل و آمریکا در این ترورها دخیل است و همه ملت ایران این حرکت زشت و ناجوانمردانه را محکوم می کنند.

وی در پایان تاکید کرد: دشمنان انقلاب اسلامی ایران بدانند که دانش هسته ای در ایران بومی شده است و امروز در تمام
دانشگاههای کشور این علم نهادینه شده است و با شهادت بزرگانی چون شهید احمدی روشن کشتی بزرگ انقلاب اسلامی از راه نخواهد ایستاد.

کد مطلب 1514790

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