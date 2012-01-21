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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

به علت بارش برف/

تمامی مدارس بخش کهک تعطیل شد

تمامی مدارس بخش کهک تعطیل شد

کهک - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و پرورش بخش کهک از تعطیلی ۴۰ مدرسه این بخش به دلیل بارش برف خبر داد.

رئیس اداره آموزش و پرورش بخش کهک در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: به علت بارش شدید برف و لغزندگی معابر و خیابان‌ها مدارس بخش کهک در سه نوبت ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در شیفت صبح تعطیل است.

محمدرضا باقری زادگان ادامه داد: این اولین برف زمستانی است که با شروع فصل زمستان بخش کهک را سفید پوش و منجر به تعطیلی مدارس این بخش شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش بخش کهک عنوان کرد: در بخش کهک ۳ هزار دانش آموز در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در ۴۰ مدرسه مشغول به تحصیل هستند.

یاد آور می شود: بارندگی در بخش کهک از اوایل بامداد شنبه آغاز و هم چنان ادامه دارد.

 

کد مطلب 1514791

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