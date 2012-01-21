آثار طرح هدفمندکردن یارانه ها در ایلام/ کاهش حاملهای انررژی و آرد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه ریزی استاندار گفت: اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، بسترساز طرح تحول بزرگ اقتصادی در جامعه بوده است .

حشمت الله عسگری افزود: بررسیهای به عمل آمده از نتایج اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در یک سال گذشته، نشان از موفقیت و پیامدهای مثبت آن در اقتصاد جامعه دارد .

وی ادامه داد: رشد حدود 60 درصدی درآمد سرانه خانوارها با دهک پایین درآمد و رشد کمتر از هشت درصدی درآمد سرانه خانوارهای با دهک بالای درآمدی، نمونه بارز ایجاد تحول اقتصادی در جامعه در قانون هدفمندکردن یارانه ها است .

رئیس کارگروه تخصصی اقتصادی و تولیدی استان گفت: کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی به شدت متاثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی و درست مصرف کردن مردم است .

عسگری افزود: با توجه به اینکه قانون هدفمند کردن یارانه ها یک جراحی بزرگ اقتصادی در کشور بوده و منجر به واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی شده بر اساس نتایج حاصله مورد استقبال آحاد مختلف مردم قرار گرفته است. وی با موفق ارزیابی کردن اجرای این قانون گفت: اکنون باید مزیتها و نارسائیهای اجرای این قانون را مورد بررسی قرار دهیم تا در اجرای مرحله دوم همچون مرحله اول با موفقیت سپری شود .

وی، همچنین در خصوص توسعه و پوشش بیمه محصولات کشاورزی استان نیز گفت: دستگاه های ذیربط باید نسبت به آگاه سازی و آموزش کشاورزان در زمینه مزایای بیمه محصولات کشاورزی اقدام کنند تا آنان از این فرصت استفاده کرده و نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کنند .

کاهش حاملهای انرژی در استان ایلام پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی و تولیدی استان ایلام به ارائه گزارش دستگاههای اجرایی از آخرین وضعیت مصرف حاملهای انرژی در 9 ماهه اول سال جاری و مقایسه آن به مدت مشابهه سال قبل پرداخت .

حیدر نعمتی افزود: مصرف آرد، نفتگاز، نفت سفید، نفت کوره ، آب شهری، برق، آب روستای و بنزین موتور به ترتیب امسال تاکنون 400/50 هزار کیلوگرم، 122میلیون و 140هزار لیتر، 44 هزار و 762 لیتر، 57 میلیون و 38هزار لیتر، 18میلیون و 533هزار متر مکعب، 688 میلیون و 193کیلووات ، شش میلیون و 70هزار متر مکعب و 105میلیون و 784هزار لیتر در استان بوده است.

وی اظهار داشت: نتایج مقایسه این آمار با میزان مصرف آنها در نه ماه امسال نسبت به سال گذشته نشان می دهد که پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به طور متوسط 22.2 تا دو درصد کاهش مصرف داشته ایم .

وی تصریح کرد: همچنین مصرف آرد استان از 90 هزار تن در سال قبل اکنون به شش هزار و 400 تن پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها رسیده است .

نعمتی گفت: همچنین در بحث مصرف گاز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 22 درصد افزایش مصرف داشته ایم که این امر به دلیل افزایش تعداد مشترکین گاز از 44 هزار و 119 مشترک به 61هزار و 474مشترک بوده است.