هزاران زائر پیاده وارد مشهد شدند/ پایتخت معنوی پذیرای عزاداران

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون کاروان های عزاداری استان های شمالی مازندران، گلستان و خراسان شمالی و زائران پیاده شهرهای جنوبی کشور برای بر پایی مراسم عزاداری ارتحال پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی و امام هشتم (ع) به مشهدالرضا(ع) وارد شدند.

این در حالی است که تمهیدات لازم برای پذیرایی از زائران پیاده در جاده های منتهی به مشهد اندیشیده شده و ساماندهی، اسکان، مهیا کردن امکانات رفاهی، بهداشتی و فرهنگی خیل عظیم زائران پیاده طبق سنت حسنه پسندیده در ایستگاه های میقات الرضا(ع) و ایستگاه های صلواتی در مشهد مهیا شده است.

استقرار تانکرهای آب آشامیدنی در جاده ها، احداث سرویس های بهداشتی بیابانی، تدارک چادر و پتو و آماده سازی مساجد منتخب برای اسکان و رفع نیازهای ضروری زائران از جمله این تمهیدات است.

همچنین پایگاه های استقبال زائران پیاده در مسیرهای منتهی به مشهد به شیفتگان اهل بیت (ع) خدمات ارائه می کنند. بقاع متبرکه امامزاده ابراهیم و امامزاده جلیل (ع) در مسیر قوچان به مشهد، امامزادگان خسروجرد و حسن(ع) در مسیر سبزوار به مشهد، امامزاد گان علی اصغر(ع)،یحیی(ع) و حبیب(ع) در مسیر نیشابور به مشهد، امامزاده سید محمد(ع) در مسیر کاشمر به مشهد از جمله این پایگاه ها هستند.

امامزادگان احمد الرضا(ع) در مسیر تربت حیدریه به مشهد، آرامگاه خواجه اباصلت در مسیر فریمان به مشهد، آرامگاه علامه بهلول در مسیر گناباد به مشهد، امامزاده علی اصغر(ع) در مسیر داورزن به مشهد، امامزاده عبدالعزیز(ع) در روستای دهسرخ نیز از زائران پذیرایی می کنند.

بخشی از این امکانات پذیرایی توسط دستگاه های اجرایی، فرهنگی و بخشی نیز با همکاری مجاوران امام رضا(ع) به صورت خود جوش فراهم می شود.

30هزار زائر برای تشرف به حرم رضوی وارد مشهد شدند

رئیس شورای هیئات مذهبی خراسان رضوی در گفتگو با مهر از ورود 30 هزار زائر پیاده از شهرستانهای استان در قالب کاروان برای تشرف به بارگاه منور رضوی خبر می دهد و می افزاید: برای استقبال، اسکان و پذیرایی از زائران پیاده که از اقصی نقاط کشور به مشهد می آیند، برنامه ریزی ویژه ای صورت گرفته است.

حسن صباغیان می افزاید: 51 ایستگاه توسط مردم، آستان قدس و جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده در محورهای منتهی به مشهد برای خدمات رسانی به این زائران مستقر شده اند.

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی نیز با اشاره به برپایی ۳۱ایستگاه پذیرایی صلواتی از زائران پیاده، اظهار می کند: آمادگی پذیرش بیش از ۱۰۰هزار نفر همراه با ارائه خدمات اسکان، بهداشت و درمان و تامین نیازمندی های ضروری زائران، در این ایستگاه ها فراهم است.

محمود ممتاز می افزاید: 20 هزار بن غذای متبرک نیز بین زائران پیاده در مسیرهای تشرف به حرم امام رضا(ع) توزیع می شود.

وی می گوید: از ساعت ۱۷روز شنبه و شب شهادت رسول اکرم (ص) تا ساعت ۲۴سه شنبه روز شهادت امام رضا (ع) وضعیت ویژه خدمت رسانی به زائران در حرم رضوی برقرار است.

وی از اعزام ۳هزار هیئت مذهبی و اجتماع عظیم عزاداران رضوی همزمان با اقامه نماز ظهر و عصر روز دوشنبه و شب شهادت امام رضا خبر می دهد و می افزاید: این مراسم با حضور هیئت های مذهبی و زائران و مجاوران در صحن جامع رضوی برگزار می شود.

ممتاز می گوید: مراسم خطبه شب شهادت حضرت رضا(ع) در صحن انقلاب و مراسم شام غریبان امام رضا(ع) هم در مسیر چهارراه شهدا به سمت حرم رضوی برگزار می شود.

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گزارش: زهرا طوسی