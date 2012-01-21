تخلف انتخاباتی پر رنگی در کرج گزارش نشده است

شکرالله افتخاری درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین اخبار انتخاباتی در شهرستان کرج گفت: همه مسئولان و مدیران ذیربط در امر انتخابات با همدلی و اتحاد بسیار خوبی در حال فراهم کردن بسترهای لازم برای برگزاری انتخاباتی هر چه پر شورتر و باشکوه در شهرستان کرج هستند.

وی از اقدامات این حوزه در گزینش و چینش افراد و نیروها برای حضور در شعب اخذ رای و پای صندوق ها خبر داد و گفت: همه نیروهای ذیربط در امر انتخابات باید مورد اعتماد و امین مردم باشند و صیانت از آرای مردم را در راس امور خود داشته باشند.

وی گفت: روند انتخابات در شهرستان و آمار ثبت نام کاندیدا در این حوزه انتخابیه نوید بخش برگزاری انتخاباتی با شکوه در این شهرستان است.

وی تصریح کرد: فعالیت و عملکرد کاندیدا در این حوزه با دقت رصد شده و تاکنون تخلف انتخاباتی پر رنگی در شهرستان گزارش نشده است.

رعایت اخلاق انتخاباتی یعنی رعایت همه جانبه قانون

رئیس حوزه انتخابیه کرج در خصوص لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی گفت: رعایت اخلاق انتخاباتی یعنی رعایت همه جانبه قانون و فعالیت در چارچوب قوانین جامعه، بنابراین همه افراد ذیربط امر انتخابات ملزم به رعایت قانون و اخلاق انتخابات در کلیه امور خواهند بود.

وی افزود: پایبندی به ارزشها و اصول اعتقادی در رفتار و کردار افراد جلوه خواهد کرد و اخلاق بخشی از کردار و رفتار آدمی است.

وی تصریح کرد: رعایت اخلاق انتخاباتی، بیانگر شعور و شخصیت سیاسی افراد در اجتماع است و همه باید در اثبات این امر کوشا باشند.

افتخاری، صداقت در عمل و گفتار تبلیغاتی، پایبندی به اصول و ارزش های اعتقادی، تلاش برای اعتماد سازی در جامعه و افزایش مشارکت مردمی را از جمله مصادیق رعایت اخلاق انتخاباتی برشمرد که باید در عملکرد مسئولان، کاندیدا ها و رای دهنده ها آشکار باشد.