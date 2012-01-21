کتاب "سورها و سوگها" در اردبیل رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب نوشته بیوک جامعی محقق فرهنگ عامه اردبیل بوده و حاوی 40 عنوان از سنتها و آیینهای استان است که نگاهی شتابان بر تاریخ و گذشته اردبیل دارد.

بیوک جامعی در مراسم رونمایی این کتاب طی سخنانی تحقیق و تحلیل آداب و رسوم و سنتهای گذشتگان را از لحاظ علمی - مردم شناسی - عرفان و ادب منبع بزرگی برای جامعه امروز دانست.

وی اظهار داشت: امروزه جوانان باید برای یافتن مسیر فرهنگی خود به دانسته ها و سنتهای گذشته رجوع کنند.

این نویسنده و محقق با بیان اینکه سنت هر استان نشانگر فرهنگ و هویت آن است، گفت: همین سنتها است که همچنان پایدار در سینه و قلب مردم جا کرده و با تکیه بر مبانی ارزشی و علمی خود بر رفتار فرد و جامعه انسانی تاثیر گذار بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان اردبیل نیز در این مراسم وظیفه امروز میراث فرهنگی را احیا و ثبت میراث و سنتهای گذشته عنوان کرد و افزود: تاکنون چند آیین و سنت استان را ثبت ملی کرده ایم و بیش از هفت عنوان کتاب نیز در این مورد چاپ شده است.

بهروز ندایی با بیان اینکه تلاش می کنیم در آینده ای نزدیک چند کتاب دیگر را نیر به چاپ برسانیم، یکی از پایه های محکم فرهنگ را سنت و آیینهای گذشتگان معرفی کرد.

به گفته وی حیات جامعه و جوانان نیاز به ترمیم اوضاع فرهنگی و تحلیل و پردازش آیینهای سنتی دارد.