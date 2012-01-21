16 هزار مجوز مشاغل خانگی در استان کرمانشاه صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر٬ مهندس سهراب بر اندیشه، صبح شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان کرمانشاه گفت: در استان بیش از 64 هزار نفر در طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ثبت نام کرده اند.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان از معرفی 12 هزار و 293 طرح مشاغل خانگی با اعتبار 59 میلیارد و 856 میلیون تومان به بانک های عامل خبر داد و گفت: بانک ها توانسته اند به دو هزار و 902 طرح مبلغ 10 میلیارد و 33 میلیون تومان تسهیلات پرداخت کنند.

براندیشه افزود: کل مبلغ اختصاص یافته به استان از محل طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 70 میلیارد تومان است.

دبیر کارگروه اشتغال استان تصریح کرد: طی این مدت تعداد سه طرح زود بازده با اعتبار یک میلیارد و 670 میلیون تومان در بانک های کشاورزی و ملی به انعقاد قرار داد رسیده است.

وی در پایان گفت: در هر یک از جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گزاری برخی از دستگاه های اجرایی باید گزارش های لازم از اقدامات انجام یافته آن اداره یا سازمان را در خصوص وضعیت طرحهای معرفی شده به صندوق توسعه ملی به کارگروه ارائه کنند که در این رابطه سازمان جهاد کشاورزی و صنعت و معدن تجارت استان از جمله دستگاه های اجرایی بودند که در این نشست به حول عملکرد خود پرداختند.

