13 بار اعدام و قصاص؛ مجازات متجاوزان پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به این پرونده سیاه از 29 مهر 88 با انتقال پیکر نیمه‌جان زن جوانی به بیمارستانی در شهرستان پاکدشت آغاز شد.

راننده خودروی سواری که این زن را با کمک مأموران کلانتری 14 حصار امیر به بیمارستان رسانده بود به مأموران گفت: دقایقی قبل پیکر زن جوانی را کنار جاده دیدم. وقتی برای کمک به طرفش رفتم بریده بریده از سیاوش و کریم - سرنشینان پراید فراری - حرف می‌زد. بنابراین مأموران پلیس پاکدشت به تحقیق از قربانی پرداختند. زن 28 ساله نیز قبل از مرگش روی تخت بیمارستان جزئیات جنایت چهار پسر شرور را فاش کرد. چند روز بعد زن جوان بر اثر شدت خونریزی و جراحت جان باخت.

تحقیقات در این‌باره ادامه داشت که دختر جوانی با مراجعه به مأموران جزئیات جنایت سیاه 4 پسر شرور را فاش کرد. همزمان با چهره‌نگاری رایانه‌ای متهمان از سوی شاکی، تصویر آنان در اختیار پلیس قرار گرفت و سرانجام سردسته شبکه دستگیر و از خودرویش چند عدد کیف زنانه، مقداری طلا و لکه‌های خون کشف شد.

سیاوش - مرد شرور - پس از روبه‌رو شدن با شاکی به سرقت، آدم‌ربایی، آزار و اذیت 5 زن و دختر به همراه همدستانش محمود، علی و کریم اعتراف کرد. اعضای شبکه نیز پس از دستگیری انگیزه خود را سرقت طلا و آزار و اذیت طعمه‌هایشان عنوان کردند.

در جلسه محاکمه غیرعلنی که در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی برگزار شد، ابتدا نماینده دادستان با بیان کیفرخواست گفت: سیاوش - 27 ساله - متهم به 5 فقره تجاوز به عنف و معاونت در قتل عمدی زنی به نام محبوبه است، محمود - 25 ساله - متهم به 4 فقره تجاوز،‌ علی - 26 ساله - متهم به 3 فقره تجاوز و کریم - 31 ساله - متهم به یک فقره تجاوز و مباشرت در قتل عمدی محبوبه است. بنابراین تقاضای اشد مجازات قانونی آنها را دارم.

در ادامه جلسه محاکمه نیز همسر محبوبه به عنوان قیم فرزندش خواستار قصاص و مجازات عاملان قتل همسرش شد و گفت: همسرم در آخرین لحظه‌های زندگیش ماجرای تلخی را فاش کرد و از مزاحمت‌های تلفنی پسر ناشناسی پرده برداشت. او برای حفظ زندگی‌مان بدون اطلاع من، روز حادثه برای گفت‌وگو با مرد ناشناس با وی در یکی از محله‌های پاکدشت قرار ملاقات گذاشته بود. اما راننده تبهکار پراید و سه همدستش او را ربوده و زمانی که در برابر خواسته شیطانی آنها مقاومت کرده بود او را با چاقو زدند.

سپس سیاوش - سردسته شبکه - گفت: پس از تشکیل باند سرقت، زنان و دختران جوان را ربوده و پس از آزار و اذیت به شدت شکنجه‌شان می‌کردیم تا ماجرای سرقت و آدم‌ربایی را فاش نکنند. اما وقتی «محبوبه» در برابر ما مقاومت کرد، کریم او را با کارد مجروح کرد. کریم هم اتهامش را پذیرفت.

در ادامه چهار زن و دختر جوان دیگر در مواجهه حضوری با متهمان به بیان جزئیات جنایت‌های سیاه تبهکاران پرداختند. بدین‌ترتیب پس از دریافت آخرین دفاعیات متهمان و وکلای مدافعشان، قاضی عزیز محمدی و 4 قاضی مستشار برای صدور حکم وارد شور شدند.

قضات دادگاه سپس سه متهم ردیف اول را به اتهام تجاوز به عنف به اعدام و به اتهام آدم ربایی و سرقت به 25 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم کردند. متهم ردیف چهارم به نام کریم نیز به اتهام تجاوز به عنف به اعدام به اتهام قتل عمد به قصاص و هفت سال زندان محکوم کردند.

در ادامه با اعتراض متهمان پرونده برای بررسی حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد. قضات دیوان عالی کشور با بررسی پرونده حکم مجازات چهار متهم پرونده درباره سرقت و آدم ربایی را تایید کرده اما در زمینه قتل و تجاوز به عنف تحقیقات را ناقص دانسته و پرونده باردیگر به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

هفته گذشته چهار عضو باند شیطان برای دومین بار پای میزمحاکمه قرار گرفته و با اعتراف به جرایم خود درخواست بخشش کردند. همسر محبوبه هم خواستار قصاص قاتل همسرش شد.

پس از آخرین دفاعیات متهمان قضات دادگاه رای قبلی خود برای متهمان را صادر کرده و آنها را به 13 بار قصاص و اعدام محکوم کردند. قضات باتوجه به توبه کریم درخصوص مجازات اعدام او از رییس قوه قضاییه درخواست عفو کردند.