سرهنگ مرتضی دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش جریمه های رانندگی از روز بیست و یکم دیماه اظهار داشت: براین اساس جریمه های سرعت غیر مجاز براساس قانون جدید راهنمایی و رانندگی در بزرگراهها، اتوبان ها و جاده ها افزایش یافت و دوربین های شهری نیز روی سرعت های مجاز و قیمت های جدید تنظیم شده اند.

وی ادامه داد: براساس قانون جدید سرعت بالای 50 کیلومتر بالاتر از حد مجاز 100 هزار تومان جریمه و 10 نمره منفی در پی دارد. این در حالی است که اگر سرعت غیرمجاز بین 30 تا 50 کیلومتر در ساعت باشد راننده متخلف علاوه بر جریمه 50 هزار تومان پنج نمره منفی دریافت می‌کند. همچنین سرعت غیرمجاز با بیش از 30 کیلومتر در ساعت 40 هزار تومان جریمه دارد.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور تاکید کرد: براساس قانون هیچگونه اعتراضی در مورد جریمه های ثبت شده مورد قبول نیست و این جریمه ها از سوابق فرد حذف نمی شوند.

