امیدوارم مشکل "پنهان" حل شود

مهرداد صدیقیان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: من به عنوان یکی از بازیگران "پنهان" شخصا به این فیلم امیدوار بوده و هستم. در این شرایط فیلم خوب خیلی کم ساخته می شود و یا اصلا تولید نمی شود.

فتانه ملک محمدی و مهرداد صدیقیان "پنهان"

وی افزود: "پنهان" فیلم خوبی است که می توانست امسال در صورت حضور در بخش مسابقه خود را به خوبی نشان دهد. امیدوارم این امیدهای ما به یاس تبدیل شود و برای فیلم هایی که من بازی می کنم کمتر چنین اتفاقی بیافتد.

صدیقیان تاکید کرد: انگیزه من و هم نسلان من با چنین اتفاقاتی از بین می رود. امیدوارم این انرژی از ما گرفته نشود. من به "پنهان" خیلی امیدوار بودم. حیف است چنین اثری دیده نشود. امیدوارم مشکلات ان برطرف و در جایگاهی که در شان این فیلم است دیده و به داوری گذاشته شود.