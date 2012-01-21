به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد حسن معین در بازدید تعدادی از مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان استان از پروژه مونوریل قم با تشریح مشخصات این پروژه اظهار داشت: اجرای پروژه مونوریل قم از سال 88 و توسط شرکت کیسون و با مشارکت گروه مپنا آغاز شد، که فاز اول آن از پارک سوار شمالی تا مصلای قدس و فاز دوم آن نیز از مصلای قدس تا شهرک پردیسان ادامه خواهد داشت.
وی کل طول مونوریل قم را 20 کیلومتر عنوان کرد و با بیان اینکه این طرح با دو خط رفت و برگشت اجرا میشود افزود: فاز اول این پروژه به طول تقریبا هفت کیلومتر با پیشرفت خوبی در حال اجرا است.
سرپرست واحد کنترل کیفیت پروژه مونوریل قم اضافه کرد: در فاز اول که حد فاصل پارک سوار شمالی تا مصلای قم است، هشت ایستگاه هر کدام به فاصله تقریبا یک کیلومتر در دو طبقه و هر ایستگاه با زیر بنای سه هزار متر مربع احداث خواهد شد.
سرعت حرکت مونوریل، 80 کیلومتر در ساعت است
معین با بیان اینکه سرعت حرکت مونوریل، 80 کیلومتر در ساعت است افزود: فاصله حرکت هر قطار چهار دقیقه خواهد بود و پیش بینی میشود مونوریل قم در سال اول بهرهبرداری قابلیت جابه جایی 12 هزار مسافر را در یک مسیر داشته باشد که این ظرفیت تا 19 هزار نفر در ساعت قابل افزایش است.
سرپرست واحد کنترل کیفیت پروژه مونوریل قم افزود: مسیر رودخانه قمرود بهترین مکان برای اجرای این پروژه بود که زائران میتوانند پس از ورود به شهر قم با کمترین هزینه و زمان از طریق مونوریل به حرم مطهر حضرت معصومه(س) مشرف شوند.
وی با بیان اینکه در روند اجرای این پروژه از بهترین مصالح موجود استفاده میشود ابراز داشت: بدلیل حساسیتهای بالایی که این پروژه ملی دارد، تمام مراحل اجرا با دقت و پس از انجام آزمایشها و مطالعه لازم صورت میگیرد.
هزینه اجرای مترو از مونوریل بیشتر است
سرپرست واحد کنترل کیفیت پروژه مونوریل قم در مقایسه ویژگیهای مونوریل با مترو اظهار داشت: هزینههای اجرای مترو از مونوریل بیشتر است و این سیستم حمل و نقل، آلودگی صوتی و ارتعاش خاصی نداشته و آلوگی بصری چندانی نیز ایجاد نمیکند.
معین با بیان اینکه پروژه مونوریل قم نخستین پروژه مونوریل کشور است عنوان کرد: هم اکنون در کشورهای آسیایی 300 کیلومتر خط مونوریل به خصوص در کشورهای که جاذبه گردشگری فراوانی دارند وجود دارد.
اتمام فاز اول تا پایان سال 92
سرپرست واحد کنترل کیفیت پروژه مونوریل قم مدت زمان اجرای این پروژه را 30 ماه عنوان کرد و ابراز داشت: امیدواریم فاز اول مونوریل قم تاپایان سال 92 به بهره برداری رسد.
وی از طراحی ایستگاههای هشت گانه مونوریل قم خبر داد و گفت: تعدادی از این ایستگاهها با تکیه بر معماری اسلامی طراحی شده که در صورت موافقت مسئولان اجرایی خواهد شد.
معین با بیان اینکه تاسیسات خاص، ناوگان، تامین و راه اندازی کلی واگنها برروی تیر و ستونها به وسیله شرکت مپنا انجام میشود گفت: واگنهای مونوریل قم خریداری شده و هر واگن به طور میانگین میتواند 600 نفر را جابجا کند.
بخشی از سود پروژهها در همان شهر محل اجرای طرح هزینه میشود
مدیر داخلی پروژه مونوریل قم نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از اقدمهای شرکت کیسون در راستای افزایش خدمات به پرسنل پروژه مونوریل و همچنین مردم شهر قم اظهار داشت: تاسیس واحد توسعه نیروی انسانی پایدار در راستای ارائه خدمات رفاهی، از ابتکارات مدیر عامل این شرکت کیسون است و این واحد در همه پروژههایی که این شرکت در سراسر کشور آن را اجرایی میکند دائر است.
سید بها قزوینه با بیان اینکه اعضای کمیته توسعه نیروی انسانی پایدار به صورت داوطلبانه فعالیت میکنند افزود: کمیته توسعه نیروی انسانی پایدار زیرمجموعههایی مختلفی از جمله کمیته فرهنگی، ورزشی، روابط اجتماعی، رفاهی و تفریحی دارد که خدماتی هم برای جامعه و هم برای پرسنل پروژهها ارائه میکند.
وی با بیان اینکه بدستور مدیر عامل شرکت کیسون بخشی از سود پروژهها در همان شهر محل اجرای طرح و برای مردم آن شهر هزینه میشود افزود: خرید سیستم تهویه برای بیمارستان کودکان خرمی، کمک به خانه سالمندان، لایه روبی و نظافت رودخانه قمرود، استقرار دستگاه تصفیه فاضلاب در محل سکونت پرسنل پروژه مونوریل به منظور عدم ایجاد آلودگی و صرفه جویی در مصرف آب، کمک به ساخت تعدادی از مساجد، ساخت سرویسهای بهداشتی در برخی از نقاط شهر و همچنین آسفالت جاده کوه سفید، بخشی از این اقدامات است.
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