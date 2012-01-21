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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

تحولات یمن/

مخالفت با مصونیت دیکتاتور/انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر برگزار می شود

مخالفت با مصونیت دیکتاتور/انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر برگزار می شود

تاکید بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یمن در موعد مقرر و مخالفت مردم و شخصیتهای مخالف با اعطای مصونیت به عبدالله صالح توسط پارلمان از جمله تحولات اخیر این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، پارلمان یمن امروز (شنبه) با اعطای مصونیت قضایی به عبدالله صالح با وجود مخالفتهای مردمی موافقت کرد.

پیش از این مردم یمن با تاکید بر ضرورت محاکمه دیکتاتور این کشور که در ماههای اخیر دست وی به خون صدها نفر ازانقلابیون آلوده است، دادن مصونیت به وی را غیر قابل قبول دانسته بودند

اما برخی از شخصیتهای مخالف یمنی از جمله "توکل کرمان" برنده جایزه صلح نوبل پیش از این خواستار اعطای مصونیت مشروط به صالح شده بودند تا محاکمه وی در آینده به طور کامل منتفی نشود.

در تحولی دیگر، "ابوبکر القربی" وزیر امور خارجه یمن از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در این کشور برای خروج از بحران سیاسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی یمن، القربی تاکید کرد: انتخابات ریاست جمهوری یمن در موعد از پیش تعیین شده 21 فوریه آتی (2 اسفندماه) بر مبنای طرح شورای همکاری(خلیج فارس) برای خروج از بحران سیاسی فعلی برگزار می شود.

کد مطلب 1514810

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