یک واحد صنعتی آلاینده هوا در خراسان جنوبی تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صالحی ظهر شنبه در نشست خبری که در آخرین روز از هفته هوای پاک برگزار شد، با اشاره به اینکه هم اکنون 230 واحد صنعتی فعال در خراسان جنوبی وجود دارد، اظهارداشت: 25 مورد از واحد های صنعتی استان در سال گذشته در فهرست کارخانجات آلاینده قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد 15 واحد آلودگی آب و 10 مورد آلودگی هوا داشته اند، ادامه داد: پنج واحد صنعتی استان در جهت کاهش و رفع آلودگی واحد صنعتی خود اقدام کرده اند.

وی با بیان اینکه هنوز 20 واحد صنعتی استان در فهرست واحدهای آلاینده قرار دارند، تصریح کرد: این واحد ها به دلیل آلودگی هوا و آب جریمه و عوارض پرداخت می کنند و اگر آلودگی آنها به وضعیت حاد برسد به صورت دائم و یا موقت تعطیل خواهند شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر 13 واحد صنعتی استان به سیستم کنترل آلودگی مجهز هستند، افزود: 29 واحد استان از سوخت گاز استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه در سال 88 یکی از واحدهای صنعتی استان به دلیل آلودگی هوا تعطیل شده است، اظهاردکرد: امسال نیز در هفته جاری یک واحد آلاینده صنعتی بزرگ استان در یکی از شهرستانها تعطیل شده است.

صالحی با بیان اینکه از ابتدای امسال برای 217 واحد صنعتی استان مجوز استقرار صادر شده است، ادامه داد: برای 86 واحد نیز مجوز بهره برداری از سوی محیط زیست استان صادر شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: در سال جاری 96 واحد آلاینده استان نیز اخطاریه دریافت کرده اند.

صالحی با بیان اینکه صنایع استان در بحث کنترل آلاینده های خود موفق بوده اند، تصریح کرد: اگر چه خراسان جنوبی شهر صنعتی نیست اما نقش آلاینده های صنعتی را نمی توان انکار کرد و در این زمینه برنامه ریزی های مدون و بازرسی ها در دستور کار محیط زیست استان قرار دارد.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال با 10 واحد صنعتی استان که آلاینده بوده اند جلسات تخصصی برای رفع مسائل و مشکلات آلوده کننده واحد ها برگزار شده است، افزود: در تلاش هستیم با ارائه راه حل و پیشنهاد به واحد های آلاینده مسائل و مشکلات آنها را برطرف کنیم و اگر با این تعامل و اقدامات مشکلات حل نشد اقدامات موثر قضائی را انجام خواهیم داد.