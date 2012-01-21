سامانه کنترل پالایش محیط زیست در یاسوج راه اندازی شد

عطا پورشیرزاد در این خصوص به خبرنگار مهرگفت: این سامانه کار کنترل، نظارت و مستندسازی میزان آلاینده ها را با روشهای جدید فناوری انجام می دهد.

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: کهگیلویه و بویراحمد دومین استان کشور بعد از فارس است که به این سامانه مجهز شده است.

وی بیان کرد: براین اساس آلاینده ها در محیط طبیعی شامل هوا، پسابها و خاک و یا در صنعت مانند تصفیه خانه ها، کارخانه سیمان، نفت و گاز، صنایع غذایی و فولاد تحت نظارت و مورد بررسی قرار می گیرند.

پورشیرزاد اظهار داشت: اطلاعات از طریق غبارگیرهای نصب شده در محل مورد نظر جمع آوری می شود و از طریق سیگنال به مرکز سامانه انتقال می یابد.

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: مناطق حفاظت شده و سدهای این استان نیز زیرپوشش این سامانه قرار گرفته اند و در این مرکز میزان آلاینده ها به صورت لحظه ای قابل مشاهده است.

پورشیرزاد بیان داشت: در این سامانه کار نظارت و مستندسازی از اتومبیل ها، گاز خروجی دودکشها، آلودگی صوتی و هیدروکربن های نفتی نیز امکان پذیر است.

وی عنوان کرد: هم اکنون هفت منطقه حفاظت شده دنا با وسعت 93 هزار 660 هکتار، دنای شرقی با وسعت 28 هزار 202 هکتار، خاییز سرخ با مساحت 33 هزار و 235هکتار، خامی با وسعت 25 هزار 671 هکتار، دیل با 10 هزار و 381 هکتار، سولک با افزون بر دو هزار هکتار و سیوک با 12 هزار 858 هکتار در استان وجود دارد.