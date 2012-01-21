به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته هوای پاک مسابقه دوچرخه سواری روز جمعه در مسیر رودخانه قمرود با همکاری هیئت دوچرخه سواری و تربیت بدنی استان برگزارشد و شرکت کنندگان با حمل پلاکاردهایی در خصوص اهمیت هوای پاک، مسیر میدان نواب تا مصلی قم را رکاب زدند.
در این مراسم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به اهمیت هوای پاک در سلامتی انسانها و سایر موجودات زنده مهمترین عامل آلودگی هوا را وسایل نقلیه موتوری عنوان کرد و گفت: به کاربردن دوچرخه به خصوص در مسیرهای کوتاه باید به یک فرهنگ همگانی در استان تبدیل شود.
محمود علی رکنی با اشاره به اینکه هوای پاک موهبتی الهی از سوی خداوند متعال به انسانها است افزود: سازمان محیط زیست از کلیه خانوادهها تقاضا دارد در جهت گسترش و ترغیب استفاده از وسایل نقلیه عمومی و پاک نظیر دوچرخه به فرزندان خود آموزش دهند.
وی افزود: دوچرخه سواری میتواند بعنوان ورزشی همگانی و مفرح در سلامت جسم بسیار موثر باشد.
همچنین در پایان این مراسم به بیش از ۲۵ نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایز نفیسی اهداء شد.
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با هفته هوای پاک مسابقه دوچرخه سواری در قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته هوای پاک مسابقه دوچرخه سواری روز جمعه در مسیر رودخانه قمرود با همکاری هیئت دوچرخه سواری و تربیت بدنی استان برگزارشد و شرکت کنندگان با حمل پلاکاردهایی در خصوص اهمیت هوای پاک، مسیر میدان نواب تا مصلی قم را رکاب زدند.
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