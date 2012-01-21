پنالتی پرسپولیس درست بود، پنالتی تراکتورسازی اشتباه!

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آنالیز ویدیویی دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور انجام شد.

حسین عسگری درباره صحنه‌های مورد بحث در دیدارهای این هفته گفت: در دیدار تراکتورسازی - داماش گیلان متاسفانه غلامرضا جباری به اشتباه یک پنالتی به نفع تراکتورسازی اعلام کرده و گل برتری این تیم روی همین پنالتی به ثمر رسید. در این صحنه به هیچ وجه خطایی اتفاق نیفتاد.

وی در ادامه با اشاره به دیدار فولادخوزستان - ذوب آهن افزود: در دقیقه 9 این بازی صحنه‌ای اتفاق افتاد که داور به درستی اعلام پنالتی نکرد، چرا که مهاجم فولاد پیش از برخورد با مدافع ذوب آهن تعادلش را از دست داده بود.

عسگری با دفاع از عملکرد داور دیدار سپاهان اصفهان - شهرداری تبریز گفت: در این دیدار داور به درستی اعلام پنالتی کرد.

نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال با تاکید براینکه داور در دیدار پرسپولیس - مس سرچشمه به درستی به سود سرخپوشان اعلام پنالتی کرده است، گفت: تصمیم داور درست بود، چرا که بازیکن مس ضربه شدیدی به قوزک پای محمدنوری زد اما باید به این نکته توجه کرد نوری در زمین خوردنش بزرگنمایی انجام داد و دایو کرد اما در هر صورت خطا اتفاق افتاده و تصمیم داور درست بوده است.

وی در خاتمه تصریح کرد: در بازی فجرسپاسی شیراز - استقلال هم شاهد قضاوت خوبی بودیم و اعتراض سرمربی استقلال روی گل دقیقه 93 شان وارد نیست چرا که پیش از رسیدن توپ به دروازه داور خطای اوت بازیکن را اعلام کرده بود و سوت زده بود. هرچند که داور هم کمی دیر سوت زد اما نکته‌اش این است که داور زودتر از این صحنه سوتش را به صدا درآورد.