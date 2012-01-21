بحران مالی عامل تشدید اختلافات دو سوی آتلانتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس انسایگر" در تحلیلی نوشت : میان اروپا و آمریکا اختلاف نظر شدیدی در راستای حل بحران مالی حاکم شده است. هر کدام از آنها می خواهند با ابزارهای کاملا متفاوتی با این مسئله مبارزه کنند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد : بحران مالی روابط دو سوی آتلانتیک را به صورت ویژه خراب کرده است. در راستای یافتن راهی برای خروج از این بحران بزرگ اختلاف نظرهای بسیار بزرگی میان اروپا و آمریکا و به ویژه آلمان و ایالات متحده به وجود آمده است. راهبردهای دو سوی آتلانتیک در این باره کاملا متفاوت است.آمریکاییها برنامه های اقتصادی و محرکهای رشد را به عنوان ابزار حل بحران می دانند در حالی که اروپاییها و به ویژه آلمان سیاست صرفه جویی و نظم بودجه را مد نظر قرار می دهند.

تاگس انسایگر در بخش دیگری از این مطلب نوشت : به نظر می رسد میانجیگری در این زمینه ضروری باشد. در ماههای گذشته شکافهای بین آلمان و آمریکا برای حل بحران به شکل واضحی افزایش پیدا کرده است. اخطارها و موعظه های فراوانی از سوی آمریکا به اروپا داده شده است. اوباما به شدت از مدیریت بحران اروپاییها انتقاد کرده و آن را ناکافی دانسته است.

به گفته اوباما، تا زمانی که بحران مالی حل نشود اقتصاد جهانی همچنان تضعیف خواهد شد. انتقادهای اوباما در این راستا بیشتر متوجه برلین بوده است.

تاگس انسایگر در ادامه نوشت : این انتقادها در صورتی از سوی اوباما به اروپاییها وارد می شود که آمریکاییها خود با مسائل بزرگی درگیر هستند. بدهی های دولتی هنگفت، بیکاری بالا، نابرابریهای اجتماعی. با توجه به نگرانیهای اقتصادی مردم و انتخابات ریاست جمهوری 2012، حکومت آمریکا این مسئله را ضروری می داند که به وضعیت اقتصادی کشور رونقی بدهد. اما سیاست صرفه جویی و نظم دادن به بودجه که مد نظر اروپاییان است انتخاب اول آمریکاییها نیست.

"جوزف برامل" از کارشناسان مسائل آمریکا در آلمان مشکلات سیاست داخلی حکومت اوباما را در به وجود آمدن شرایط آشفته این کشور موثر دانسته و اظهار داشته است که حکومت آمریکا دیگر شایستگی عمل را ندارد. رئیس جمهوری این کشور دیگر نمی تواند در کنگره هیچ برنامه حمایت اقتصادی را در پیش گیرد.

وی افزود: اوباما در چنین شرایطی از ما اروپاییها انتظار دارد که این تکلیف را بر عهده گرفته و اقتصاد جهانی را سرو سامان دهیم. این در حالی است که اروپا با این امر مخالفت کرده و بر در پیش گرفتن سیاست صرفه جویی تاکید دارد.

"برامل" همچنین اظهار داشت دولت آمریکا می خواهد که ما باز هم سیاست قرض کردن را در پیش گیریم، ولی ما بنا بر دلایلی این کار را انجام نمی دهیم. اختلاف و نبود تفاهم در زمینه حل بحران مالی یک مسئله بزرگ برای مناسبات بین آمریکا و اروپا است. مسئله یافتن نسخه ای برای بزرگترین بحران مالی و اقتصادی است و درست در همین مسئله ما با هم اختلاف نظر داریم.

این کارشناس آلمانی همچنین با توجه به مواضع متفاوت دو سوی آتلانتیک در راستای مقابله با بحران مالی مسائل بزرگتری را در مناسبات این دو پیش بینی می کند.

مناسبات دو سوی آتلانتیک در سالهای گذشته در هر صورت خدشه دار شده است. کارشناسان خواهان همکاری بیشتر اروپا و آمریکا هستند.