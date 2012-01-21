خودسوزی پریشان همچنان ادامه دارد/ احتمال گسترده شدن حریق

جمال خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت خودسوزی دریاچه پریشان بیان کرد: حدود 20حفره در بستر دریاچه ایجاد شده که از این حفره ها دودهایی خارج می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر نگرانیهایی پیرامون گسترده شدن این پدیده در دریاچه پریشان وجود دارد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کازرون در رابطه با اقدامات انجام شده برای مهار خودسوزی نیز گفت: در حال حاضر کانالی به عمق چهار متر در کنار این پدیده کشیده شده که حدود یک متر هم آب نیز در آن جاری است.

خودسوزی پریشان

خداپرست در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وضعیت دریاچه پریشان در حال حاضر به شدت بحرانی است، اظهار داشت: این دریاچه به کما رفته و زبان ندارد که مشکلات را بازگو کند فقط با این پدیده ها می خواهد مسئولان را نسبت به مشکلات بیدار کند.

وی با بیان اینکه پدیده مذکور در زیرزمین رخ داده، اظهار داشت: در این راستا مسئولان باید همت کرده تا هرچه سریعتر پریشان که دریاچه ای بین المللی است احیا شود در غیر این صورت این دریاچه به کلی نابود می شود.

رئیس محیط زیست شهرستان کازرون با اشاره به اینکه برای احیای دریاچه به بودجه کمی نیاز است، گفت: این پدیده ناشی از خشکسالی و برداشتهای بی رویه از آبهای زیرزمینی است و اگر برای مهار آن اقدامات لازم صورت نگیرد با مشکلات زیادی روبه رو خواهیم بود.