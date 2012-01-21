رایزنی ابومازن با مقامات روسی/ نامگذاری خیابانی در اریحا به نام مدودف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز گذشته در سفر به روسیه با شماری از مقامات این کشور دیدار کرد.

مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی محور گفتگوهای ابومازن و مدودف رئیس جمهوری روسیه بود. رویدادهای فلسطین همچون آشتی ملی، توسعه روابط دوجانبه و تجاوزات رژیم صهیونیستی از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.

از سوی دیگر ابومازن اعلام کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین یکی از خیابانهای اصلی شهر اریحا را دیمتری مدودف نامگذاری خواهد کرد. این اقدام به خاطر سفر مدودف به اریحا در ژانویه 2011 انجام می شود.

مدودف نیز در واکنش به این اقدام اظهار داشت: این اقدام بیانگر این است که دوستی روسیه و فلسطین به چند دهه مربوط نمی شود، بلکه مربوط به قرن های متمادی است.

خبرگزاری رسمی قطر (قنا) نیز گزارش داد که ابومازن در جریان سفر به مسکو همچنین با "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه دیدار و درباره آخرین رویدادهای سیاسی فلسطین رایزنی کرد.

تلاشها برای اجرای توافقنامه آشتی ملی فلسطین و موانع بر سر راه روند سازش خاورمیانه در این دیدار بحث و بررسی شد.

سفر ابومازن به مسکو در چارچوب سفر دوره ای وی به چند کشور اروپایی از جمله آلمان و انگلیس انجام می شود.