پنج هزار قالیباف در اردبیل بیمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اژدر حسنی ظهر شنبه در تجلیل از بافندگان نمونه فرش شهرستان پارس آباد اظهار داشت: علاوه بر این تعداد هزار قالیباف نیز تحت پوشش بیمه کامل هستند.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم تا سال آینده تمام قالیبافان استان تحت پوشش بیمه قرار گیرند، اضافه کرد: در این خصوص سازمان بازرگانی و اتحادیه فرشبافان استان رایزنیهای خوبی با سازمان تامین اجتماعی انجام داده اند که نتیجه مثبتی داشته است.

رئیس اتحادیه فرشبافان استان اردبیل، عدم تحقق کامل این مهم را به دلیل همکاری نکردن بافندگان فرش منطقه عنوان کرد و از کسب رتبه هفتم استان اردبیل در تولید فرش دستباف در سطح کشور خبر داد.

وی همچنین با اشاره به اختصاص اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی به قالیبافی افزود: تاکنون بیش از 50 درصد این تسهیلات پرداخت شده است.

تولید سالانه 20 هزار مترمربع فرش در پارس آباد

معاون فرماندار پارس آباد نیز در این مراسم از اشتغال و فعالیت 4 هزار فرشباف و قالیباف در این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: سالانه حدود 20 هزار مترمربع فرش در پارس آباد تولید و به بازار فرش ارسال می شود.

محمدی با اشاره به ضرورت بازاریابی برای فرشهای بافته شده در این شهرستان به منظور حمایت از بافندگان فرش تصریح کرد: نمایشگاه دائمی صنایع دستی پارس آباد با یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه و با 40 درصد پیشرفت فیزیکی هم اکنون در حال احداث است.

به گفته وی با تکمیل و راه اندازی این نمایشگاه زمینه مناسبی برای معرفی و عرضه تولیدات صنایع دستی به ویژه فرش ایجاد خواهد شد.